Gajan neletel s tímom, čaká na výstroj, Lašák: Žiadna komplikácia
Slováci si prvýkrát odskúšali novú arénu v Miláne.
Autor TASR
Miláno 4. februára (TASR) - Brankár Adam Gajan neletel spoločne s výpravou slovenskej hokejovej reprezentácie do Milána, do dejiska ZOH 2026 by mal prísť až vo štvrtok. Dôvodom je, že mu zo zámoria stále nedorazila časť výstroja.
„Zajtra je tu. Nie je to žiadna komplikácia, akurát sme sa chceli vyhnúť tomu, aby sme neposielali výstroj z Viedne do Milána, lebo už toto bol chaos. Výstroj mal letieť z Denveru do Viedne, ale nepochopiteľne letel z Viedne do Minneapolisu. Ale toto je hokej, patrí to k tomu a človek musí s tým počítať,“ informoval tréner brankárov Ján Lašák.
Podľa neho Gajan o nič podstatné neprišiel, keďže národný tím priletel do dejiska olympijského turnaja vo veľkom predstihu. „Bude na ľade v Bratislave. Príde pripravený, v podstate o nič neprichádza. Tréningy sú teraz krátke, takže absolútne žiadna hokejová komplikácia. Niektoré tímy tu ešte ani nie sú, my sme tu týždeň dopredu, takže sme úplne v komfortnej situácii,“ povedal Lašák po prvom tréningu národného tímu.
Slováci si prvýkrát odskúšali novú arénu v Miláne. Na stredajšom tréningu si otestovali aj ľadovú plochu. „Štadión je krásny, čo by sme my za to dali. Čo sa týka ľadovej plochy, ľad je akoby dutý, akoby pod ním niečo bolo, počuť pod ním zvuky. Je to také zvláštne, ale podmienky sú pre všetkých rovnaké, rovnako sa to bude každému odrážať spoza bránky. Štadión je však nádherný, prvý dojem je veľmi dobrý,“ pokračoval Lašák a k prvému tréningu dodal: „Urobil sa systém, na ktorý sa pripravujeme, preto tu aj máme ďalších chalanov, aby sme mohli plnohodnotne trénovať. Z pohľadu brankárov to bola dnes dobrá rozcvička. Na záver bolo strelecké cvičenie, takže všetko, čo brankár potrebuje.“
