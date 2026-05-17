Gajan po debute na šampionáte: Bolo to narýchlo
Do bránky mal ísť pôvodne opäť Hlavaj, ale situácia sa zvrtla.
Autor TASR
Fribourg 17. mája (TASR) - Brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Adam Gajan mal už počas prípravy na MS veľkú chuť chopiť sa šance ukázať podľa vlastných slov trénerom, že môže byť líder. Jeho šanca prišla nečakane, keďže pred druhým zápasom B-skupiny vo Fribourgu vypadol pre zdravotné problémy Samuel Hlavaj, ktorý podržal Slovákov v prvom zápase s Nórmi (2:1). Gajan chytil 23 striel Talianov a položil základ trojbodového víťazstva.
Do bránky mal ísť pôvodne opäť Hlavaj, ale situácia sa zvrtla. „Že idem chytať som sa dozvedel asi pol hodinu predtým, ako sme odišli na zápas. Takže bolo to dosť neskoro, ale v podstate nikoho nezaujíma, kedy som sa to dozvedel. Musel som chytať a nerozmýšľal som nad žiadnymi výhovorkami. A cítil som sa dobre," povedal 22-ročný brankár.
Pôvodne s ním tréneri rátali ako s dvojkou na tento post, ale vždy sa môžu vyskytnúť okolnosti, ktoré to zmenia. „Nejako veľmi nad tým nerozmýšľam, keď mi večer tréner povie, že idem ako dvojka. Ale samozrejme som vždy pripravený. Je to úplne iné, ako keď začnem zápas. Prvýkrát po pár rokoch som nebol schopný si spraviť nejakú tú svoju rutinu pred zápasom, ale vôbec ma to neovplyvnilo. Nikoho nezaujíma, že či mám čas pred zápasom spraviť si tieto veci, alebo nie. Takže len som tam išiel, chytal som ako viem a najmä som rád, že sme zvíťazili,“ dodal Gajan.
Mladý brankár si už na začiatku zápasu zvýšil sebavedomie niekoľkými dôležitými zákrokmi. „Veľmi dobre sme bránili celý zápas. Taliani nemali veľa šancí, hlavne prvé dve tretiny. Myslím, že mali dokopy desať striel. Pri tom góle čo dali som troška zaváhal pri rozohrávaní, nevedel som, kde to mám dať a dali na 3:1, čo im dalo momentum. Potom mali v poslednej tretine až 14 striel. Ale myslím si, že predtým nemali nejaké obrovské šance, naozaj sme bránili výborne. Povedal by som, že to bol celkom jednoduchý zápas pre mňa, chlapci mi pomohli.“
Po zápase pochválil jeho výkon aj tréner Vladimír Országh, ten si ešte rozoberie s trénerom brankárov Petrom Kosom. „Tréner nám podával ruky, keď sme išli do šatne, povedal mi len, že super. Určite si ešte dnes večer rozoberiem s trénerom Kosom celý zápas a pozrieme sa na to. Myslím si, že tam bolo veľa dobrých vecí, ale aj nejaké momenty, keď môžem byť ešte lepší.“
Gajan má vo zvyku mať na svojej maske motivačné citáty. Jeden z nich mu ju zdobí aj tentoraz. „Mám tam teraz jeden, ´Stay in the moment.´ V podstate to je asi to najdôležitejšie pre brankára. Aj dnes po inkasovanom góle bolo dôležité nerozmýšľať nad tým, čo som mohol spraviť, lebo už to nemôžem zmeniť. Niekedy vo veľkých zápasoch vám hlava odíde, ale ja si myslím, že treba chytať tak, ako keby to bol nejaký prípravný zápas v klube.“
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
