Gajanová dobehla v Marrakéši na 800 m štvrtá výkonom 2:00,30 min

Diamantová liga - míting v marockom Marrakéši, výsledky:



Muži



100 m: 1. Emmanuel Eseme (Kamerun) 10,11 s, 2. Andre De Grasse (Kan.a) 10,19, 3. Jeremiah Azu (V. Brit.) 10,25



400 m: 1. Alexander Doom (Belg.) 44,51 s, 2. Muzala Samukonga (Zambia) 44,54, 3. Bayapo Ndori (Bots.) 44,59



800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi 1:43,84 min, 2. Wycliffe Kinyamal (obaja Keňa) 1:43,98; 3. Yanis Meziane (Fr.) 1:44,13



1500 m: 1. Azeddine Habz (Fr.) 3:32,86 min, 2. George Mills 3:33,47, 3. Elliot Giles (obaja V. Brit.) 3:33,50



3000 m prek.: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:09,40 min, 2. Getnet Wale (Et.) 8:09,78, 3. Amos Serem (Keňa) 8:10,82



trojskok: 1. Lazaro Martinez (Kuba) 17,10 m, 2. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 16,92, 3. Almir dos Santos (Braz.) 16,90,



disk: 1. Mykolas Alekna (Litva) 70,70 m, 2. Matthew Denny (Austr.) 67,74, 3. Daniel Stahl (Švéd.) 67,49







Ženy



200 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 22,82 s, 2. Maboundou Konéová (Pobr. Slon.) 22,96, 3. Helene Parisotová (Fr.) 23,02



800 m: 1. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:57,26 - svetový výkon roka, 2. Habitam Alemuová (Et.) 1:57,70, 3. Noélie Yarigová (Benin) 1:59,96, 4. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,30



5000 m: 1. Medina Eisová 14:34,16 min, 2. Fotyen Tesfayová (obe Et.) 14:34,21, 3. Edinah Jebitoková (Keňa) 14:35,64



400 m prek.: 1. Rushell Claytonová 53,98 s, 2. Shiann Salmonová (obe Jam.) 54,27; 3. Anna Ryžykovová (Ukr.) 55,09



výška: 1. Angelina Topičová (Srb.) 198 cm, 2. Christina Honselová (Nem.) 191, 3. Lia Apostolovská (Slovin.) 191



guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,00 m, 2. Yemisi Ogunleyeová (Nem.) 19,40, 3. Sarah Mittonová (Kan.) 19,36



žrď: 1. Angelica Moserová (Švajč.) 473 cm, 2. Roberta Bruniová (Tal.) 465, 3. Elisa Molinarolová (Tal.) a Ekaterini Stefanidiová (Gréc.) 455



Marrakéš 19. mája (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na piatkovom mítingu Diamantovej ligy v Marrakéši 4. miesto v behu na 800 metrov. Vo svojom prvom štarte v sezóne pod otvoreným nebom zaznamenala čas 2:00,30 min. Zvíťazila Juhoafričanka Prudence Sekgodisová vo svetovom výkone roka 1:57,26 min.Gajanová si ideálne rozložila sily, v úvode sa zaradila na chvost pretekov, no výborným finišom predstihla šesť súperiek a dobehla ako najlepšia Európanka. Potvrdila tak, že je na sezónu pod otvoreným nebom dobre pripravená, keď halovú predčasne ukončila a rozhodla sa neštartovať na svetovom šampionáte v Glasgowe.Zverenkyňa trénera Louisa Heyera si zapísala piaty najlepší výkon kariéry. Na mítingu Diamantovej ligy bola už aj raz tretia, v Lausanne v roku 2019 sa však bežalo mimo hodnotenia seriálu. Z bodovaných behov má na podujatí najvyššieho rangu zapísané šieste miesto v Lausanne 2021 a dvakrát deviate (Lausanne 2022 a Paríž 2023). "Musím priznať, že to neboli ideálne preteky, bolo v nich dosť ´strkaníc´, pre ktoré som viackrát stratila rytmus a nemohla som bežať svojím tempom. Bola to taká klasická mítingová osemstovka. Myslím si však, že som v záverečnej rovinke dobre zabojovala a ostalo mi dosť síl na finiš. S tým som nadmieru spokojná. Aj čas je vzhľadom na začiatok sezóny v pohode. S premiérovou letnou osemstovkou som teda spokojná," zhodnotila svoje vystúpenie Gajanová pre atletika.sk.Marrakéš tento rok organizáciou najprestížnejšieho atletického seriálu zaskočil za Rabat, pretože v hlavnom meste Maroka prebieha rekonštrukcia štadióna pre potreby futbalových MS 2026. Najsilnejšia konkurencia sa zišla v disku mužov a triumfoval svetový rekordér Mykolas Alekna z Litvy výkonom 70,70 m. Druhý skončil Austrálčan Matthew Denny za 67,74, tretí Švéd Daniel Stahl hodil 67,49.Výšku vyhrala Srbka Angelina Topičová výkonom 198 cm. O jeden centimeter tak zlepšila národný rekord, ktorý skočila tento rok vo víťazných pretekoch na Banskobystrickej latke. Halový majster sveta z tohtoročného Glasgowa Alexander Doom z Belgicka v tesnom súboji zdolal Afričanov v behu na 400 m. Vo svojom prvom štarte pod holým nebom v sezóne dosiahol čas 44,51 s. Druhý Muzala Samukonga zo Zambie zaostal o tri stotiny sekundy (44,54), tretí dobehol Bayapo Ndori z Botswany za 44,59.Úradujúca majsterka sveta v behu na 200 m Shericka Jacksonová z Jamajky absolvovala na marockej pôde prvý štart sezóny a k prvenstvu jej stačilo aj 22,82 s. Na stovke sa neprezentovali hviezdni Američania, ktorí sa pripravujú na domáci šampionát, a tak sa otvoril priestor pre Kamerunčana Emmanuela Esemeho, ktorý zvíťazil výkonom 10,11.