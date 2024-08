Gajanová má podľa Korčoka na finále: Ukázala odhodlanie

Paríž 3. augusta (TASR) - Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok si myslí, že Gabriela Gajanová má na postup do olympijského finále. Bežkyňa bola v piatok druhá vo svojom rozbehu na 800 metrov a postúpila priamo medzi najlepších osemnásť pretekárok. Tie doplní v sobotu ďalších šesť z opravných behov.



Gajanová zvolila svoju bežnú taktiku a držala sa na konci hlúčika. Útočiť začala zhruba 300 metrov pred cieľom a urobila dokopy päť pozícií. "Hlavne ma potešil jej výkon, predviedla, že je naozaj veľmi dobre pripravená. To, že postúpila priamo, je veľmi dobrá správa," povedal Korčok pre TASR. Najlepší čas Gajanovej rozbehu v podaní Britky Jemmy Reekieovej mal hodnotu rovných dvoch minút. "Myslím si, že ten beh bol taktický, nebežalo sa veľmi rýchlo. Ona sa držala celý čas vzadu, aj keď sa snažila už v poslednom kole prepracúvať na lepšie pozície, čo sa jej najprv nedarilo. Záverečných 100 metrov však zabehla určite najrýchlejšie zo všetkých a ukázala vynikajúcu rýchlostnú prípravu, odhodlanie a potenciál na postup," zhodnotil Korčok.



"Osobák" slovenskej bežkyne v hodnote 1:58,78 minúty, ktorý je len stotinu pred tohtoročným maximom z ME v Ríme, by stačil na tokijských hrách na miestenku do finále. "Bude to veľmi ťažké, pretože tie pretekárky sú naozaj vynikajúce, ale určite na to má schopnosti. Zároveň si myslím, že je vyzretá už aj mentálne," povedal prezident SAZ. Gajanová získala druhým najlepším časom v kariére tento rok striebro na kontinentálnom šampionáte, "osobák" jej vlani zaistil olympijskú miestenku na mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone. Prípadná finálová účasť pod piatimi kruhmi by mala podľa Korčoka väčšiu hodnotu, ako titul európskej vicemajsterky: "Určite by to bol malý zázrak, je to porovnateľné možno s víťazstvom na majstrovstvách Európy. Už len to, že je v semifinále, je však veľmi dobrá správa pre slovenskú atletiku, aj pre ňu samotnú a myslím si, že sa môže pobiť o najvyššie priečky."



V piatok bola na Stade de France v akcii aj šprintérka Viktória Forsterová. Tá síce z rozbehu nepostúpila, no hladká stovka je len jej vedľajšia disciplína. "Pozitívom je, že zabehla najlepší tohtoročný výkon. Ona sama, čakala od seba viac a myslím si, že aj mala na viac. Vnímam to však ako jej doplnkovú disciplínu. Jej hlavná disciplína bude 100 m cez prekážky a myslím si, že tam môže pozitívne prekvapiť," zhodnotil Korčok pre TASR.