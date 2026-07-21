Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. júl 2026Meniny má Daniel
< sekcia Šport

Gajanová na 800 m 4., vyskúšala si finiš: Tréning na šampionát

.
Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto, no napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová (2:01,01) i tretia Fínka Eveliina Määttänenová (2:01,27).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila 4. priečku na utorkovom 61. ročníku mítingu PTS v čase 2:01,30 min. Preteky v Banskej Bystrici na Štiavničkách ovládla Austrálčanka Claudia Hollingsworthová výkonom 2:00,34 min.

Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto, no napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová (2:01,01) i tretia Fínka Eveliina Määttänenová (2:01,27). „Dnešný beh bol pre vietor náročný. Snažila som sa držať v skupinke a po rade trénera si dávať pozor na vietor v protiľahlej rovinke. Snažila som sa bežať šampionátovým spôsobom a využiť finiš. O tri stotinky to nevyšlo do prvej trojky, ale celkovo to bolo fajn. O čase sa veľa hovoriť nedá, ale beriem si veľa pozitívnej energie,“ uviedla Gajanová po pretekoch.



Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (61. ročník) - výsledky:

Ženy

800 m: 1. Claudia Hollingsworthová (Austr.) 2:00,34 min, 2. Anita Horvatová (Slovin.) 2:01,01, 3. Eveliina Määttänenová (Fín.) 2:01,27, 4. Gabriela GAJANOVÁ 2:01,30, ..., 11. Sophia ZÁPOTOČNÁ (obe SR) 2:07,60
.

Neprehliadnite

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria

Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol

Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť