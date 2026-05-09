Jány s Kyselovou v mixe na 23. mieste, Jány: Solídny výkon
Autor TASR,aktualizované
Osijek 9. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v strelectve Lenka Gajanová obsadila 32. pozíciu na ME v guľových zbraniach v chorvátskom Osijeku v disciplíne 25 m pištoľ. V kvalifikácii získala 572 bodov. Do finálovej osmičky sa neprebojovala, postup bol na úrovni 581.
Jane Kuvikovej patrila 42. priečka výkonom 551. O priečku nižšie skončila Diana Hovančáková so skóre 549. „Koncentrácia na preteky nebola z mojej strany stopercentná. Prvý deň bol veľmi ťažký, dnes to bolo tak na 80%. Bolo tam viac vecí, ktoré mi koncentráciu sťažili,“ uviedla podľa Slovenského streleckého zväzu Gajanová.
V Osijeku bola v sobotu na programe aj súťaž dvojíc v disciplíne 3x20 ľubovoľná malokalibrovka. Zo slovenských troch párov sa najviac darilo duu Patrik Jány, Miroslava Kyselová. Obsadilo 23. miesto výkonom 879 bodov. Dvojica Diana Beníková a Štefan Šulek si pripísala 36. miesto za 871 a duo Daniela Demjén Pešková, Ondrej Holko skončilo s rovnakým výkonom o priečku nižšie. „Cítil som sa po včerajšku trochu unavený, bol to dlhý deň. Dnes som však vstal a mal som pocit, že by to mohlo byť fajn. Od postupu do 2. fázy nás delili tri body, mali sme na to. Výraznú chybu sme neurobili, strieľali sme si svoje. Predviedli sme solídny výkon, nepostup o tri body trochu mrzí,“ povedal Jány, ktorý nastúpil na preteky deň po zisku zlata v disciplíne 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
