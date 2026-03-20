< sekcia Šport
Gajanová postúpila do semifinále na 800 m, bola tretia v rozbehoch
Autor TASR,aktualizované
Toruň 20. marca (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila do semifinále v behu na 800 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni. Finišovala druhá v piatom rozbehu a s časom 2:00,08 min obsadila celkovo tretiu priečku. Najrýchlejšia v rozbehoch bola Talianka Eloisa Coirová (1:59,87) Semifinále je na programe v sobotu o 12.22 h.
Gajanová tak mohla svoje piatkové vystúpenie hodnotiť s úsmevom. „Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že som mala dobrú pozíciu a vytrvalo som čakala až do posledných metrov, aby som zaútočila finišom. Vyšlo to na priame postupové miesto, takže sa teším. Taktika bola počúvať svoju intuíciu. Pri zbiehaní do druhého kola som sa trošku obila, ale nevyviedlo ma to až tak z miery. Na osemstovke sa niečo takéto môže udiať, takže som sa opäť vedela vrátiť do prítomného momentu a bojovala som,“ povedala pre Slovenský atletický zväz.
Na 21. halovom svetovom šampionáte štartuje slovenská atletická reprezentácia v rekordnom desaťčlennom zložení, pričom vo výprave figuruje až deväť žien. Slovensko má zastúpenie výlučne v bežeckých disciplínach. Halové MS vyvrcholia v nedeľu 22. marca.
Halové MS v atletike v poľskej Toruni
800 m žien - rozbehy:
1. Eloisa Coirová (Tal.) 1:59,87 min, 2. Audrey Werrová (Švajč.) 1:59,91, 3. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,08
