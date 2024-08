VIDEO: Gajanová spokojná s výkonom v Paríži, rekord chce ďalej posúvať

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas návštevy Slovenského domu po nedeľňajšom semifinálovom behu na 800 metrov, v ktorom zaznamenala slovenský rekord 1:58,22 minúty na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v pondelok 5. augusta 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa zo svojich druhých olympijských hier vrátila spokojná a v dobrej nálade. V Paríži si výrazne vylepšila umiestnenie z premiérového vystúpenia pod piatimi kruhmi v Tokiu a navyše zlomila aj "bradatý" slovenský rekord na 800 m.Dvadsaťštyriročnej strednotratiarke tesne ušla účasť vo finále, keď v najvyrovnanejšom semifinálovom behu skončila šiesta a od postupu ju delilo len 44 stotín. Výkonom 1:58,22 minúty však vytvorila nový národný rekord, predchádzajúce maximum ešte z roku 1987 patrilo Gabriele Sedlákovej, v Berlíne ho zabehla časom 1:58,40. "," zhodnotila strieborná medailistka z júnových ME.Atletické súťaže sa odohrávajú na štadióne Stade de France s kapacitou takmer 80.000 divákov a podobne, ako na iných športoch počas parížskej olympiády, aj tam praskali tribúny "vo švíkoch" častokrát už počas dopoludňajších rozbehov. "," uviedla.Jej výkon stačil celkovo na 11. miesto, na predchádzajúcich hrách v Tokiu 2020 skončila v rozbehoch a na celkovej 25. pozícii časom 2:01,41 minúty. Gajanovú po vystúpení v Paríži trochu škrelo, že jej tesne ušiel postup do boja o medaily. "" povedala, no razom dodala, že jedenáste miesto na OH je výborné umiestnenie: "."Pre Gajanovú je veľká motivácia do ďalšej kariéry aj posúvanie národného rekordu. "," dodala.