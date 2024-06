Gajanová suverénne vyhrala rozbeh na 800 m a je v semifinále

ME v Ríme - výsledky:



Ženy



800 m - III. rozbeh: 1. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00:31 min



400 m prek. - I. rozbeh: 1. Louise Maravalová (Fr.) 54,36 s,... 8. Daniela LEDECKÁ 55,83

Rím 10. júna (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová si suverénnym spôsobom vybojovala účasť v semifinále behu na 800 m na ME v Ríme. V pondelkovom treťom rozbehu dobehla do cieľa prvá s výrazným náskokom pred súperkami v čase 2:00:31 min a dostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo. Do finále 400 m prek. sa nedostala Daniela Ledecká, ktorej k postupu medzi najlepších osem nestačil ani osobný rekord 55,83 s, v prvom semifinále dobehla ôsma.Gajanová si vybojovala po štarte prvú pozíciu a udávala tempo pretekov. Pri príchode na záverečnú stovku ešte zvýšila rýchlosť a konkurentkám nedala šancu. Semifinále ju čaká v utorok o 10.10, prípadné finále v stredu o 21.28.Už istá účastníčka olympijských hier v Paríži zaznamenala v rozbehu celkovo druhý najlepší čas.povedala Gajanová pre atletika.sk.Ledecká nastúpila v krajnej druhej dráhe a všetky súperky boli napokon nad jej sily. Tuho však bojovala a pokúsila sa predstihnúť aspoň vedľa nej bežiacu Fínku Kristiinu Halonenovú, čo sa jej nepodarilo iba o tisíciny. Odmenou za námahu však bolo nové osobné maximum a prvý čas pod 56 sekúnd. Predchádzajúci osobný rekord mal hodnotu 56,01 a Ledecká ho dosiahla pred dvoma rokmi v Prahe.