Gajanová tesne za postupom, no spokojná: Konečne som cítila silu

Tokio 30. júla (TASR) - Slovenskej atlétke Gabriele Gajanovovej ušiel postup do semifinále behu na 800 metrov len o jediné miesto. V najrýchlejšom 6. rozbehu si však vylepšila sezónne maximum o takmer dve sekundy a tak bola so svojou olympijskou premiérou spokojná.



Dvadsaťjedenročnú atlétku potešilo, že po nie ideálnom začiatku sezóny sa dostala do formy a svoje ovocie prináša spolupráca s novým trénerom Louisom Heyerom zo Švajčiarska. "Veľmi sa teším, že sa mi podarilo skresať sezónne maximum o dve sekundy. Naozaj vidím, že v tréningu i pretekoch sa začínam posúvať dopredu a opäť cítim formu. Teším ma, že som predviedla takýto výkon na olympijských hrách a dodržala som, čo sme si s trénerom stanovili," tešila sa po svojom najlepšom výkone v sezóne. Ten mal doteraz hodnotu 2:03,36 min.



Gajanová obsadila v poslednom 6. rozbehu siedmu priečku časom 2:01,41 min. Z každého behu postupovali do semifinále tri najlepšie a ďalších šesť pretekárok s časom. Slovenka zaostala za poslednou takto postupujúcou Nataliou Romerovou zo Španielska len o 25 stotín sekundy. Semifinále jej tak ušlo len o jedno miesto: "Nepostup o jedno miesto zamrzí, ale je to šport. Počas celého behu som sa cítila dobre. Hlavne som nezažila to, čo som zažívala na začiatku sezóny, že by sa mi odtrhla prvá skupinka. Konečne som cítila silu, že s nimi dokážem bežať a držať tempo. To bolo pre mňa veľmi podstatné. Ak by som v závere ešte viac zabojovala, mohlo by to byť ešte lepšie. Sústredila som sa na to, aby som sa držala v prvej dráhe a udržala kontakt s tými najlepšími."



V polovici trate musela zo svojej pozície mierne ustúpiť, keď sa jej do cesty priplietla jedna zo súperiek a Gajanová ju musela mierne postrčiť, aby sa nezrazili. "Chcela som bežať v prvej dráhe, keďže ja sa v tých pretekoch zvyknem kadejako hľadať. Chcela som bežať 800 a nie nejakých 820 metrov. Musím ešte popracovať na ´ostrejších lakťoch´, pretože sa ľahko nechám zavrieť a skôr sa stiahnem, ako idem do súboja," povedala.



Mladá pretekárka mala radosť aj z toho, že sa dokázala vyrovnať s tlakom pred svojím prvým štartom pod olympijskými kruhmi. "Určite mám z toho najlepší pocit v sezóne, nedá sa to porovnať s predchádzajúcimi pretekmi. Tento vrchol som zvládla asi najlepšie zo všetkých. Neviem, či je to tým, že nervozitu som si už odbila na predchádzajúcich väčších podujatiach, ale teraz som sa cítila naozaj dobre a hlavne som chcela podať maximum a užiť si atmosféru, pretože olympiáda nie je každý rok. Skôr mi sedí, keď som v pohodovej nálade a netlačím na seba. Vtedy mi to najlepšie behá, už to mám odskúšané. Len nie vždy je ľahké dostať sa do takejto nálady a pohody," uviedla.



V tom jej pomáha aj nový tréner: "Boli sme spolu intenzívne tri dni, keďže ja som prišla do dediny v utorok a on v stredu. Mali sme možnosť spolu komunikovať, veľmi mi to pomohlo dostať sa do psychickej pohody a veriť tomu, čo mám natrénované. Je to pre mňa úplne nový impulz. Sedí mi to hlavne pre to, že ma vie dostať do pohody a učí ma dôverovať tomu procesu."



V prebiehajúcej sezóne by chcela absolvovať ešte aspoň dve rýchle osemstovky a možno aj prekonať svoj osobák (2:00,58 min): "Som v tom optimistická a verím, že tento čas ešte dokážem stlačiť."