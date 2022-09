Gajanová v Bellinzone po kolízii spadla, napriek tomu dobehla deviata

Bellinzona 12. septembra (TASR) - Slovenská osemstovkárka Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) mala na pondelkovom striebornom mítingu seriálu World Athletcs Continental Tour (WACT) vo švajčiarskej Bellinzone smolu. Približne na méte 250 m po štarte po kolízii spadla, preteky však napriek tomu dokončila na 9. mieste za 2:17,03 min.



"Už na dvojstovke bolo dosť strkaníc a vzápätí spadla Lore Hoffmannová. Snažila som sa jej vyhnúť a cez dve dráhy ležiacu Švajčiarku obehnúť zvonku, no situácia sa vyvinula tak, že som ju musela preskakovať a spadla som. Je to smola, stávajú sa aj takéto veci,“ uviedla pre Top Athletics niekdajšia mládežnícka medailistka z kontinentálnych šampionátov do 18 a 20 rokov.