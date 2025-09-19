< sekcia Šport
Gajanová v semifinále 800 m šiesta, do finále nepostúpila
Autor TASR
Tokio 19. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách sveta v Tokiu nepredstaví vo finále behu na 800 m. V piatkovom treťom semifinále obsadila 6. priečku výkonom 1:59,16 min a nedostala sa medzi dvojicu postupujúcich priamo a ani dvojicu, ktorá si medzi najlepšou osmičkou vybojovala účasť časom. Celkovo jej v disciplíne patrilo 17. miesto.
Gajanová nastúpila v záverečnom treťom semifinále a už vtedy bolo jasné, že časom môže postúpiť iba ak si výrazne zlepší osobný rekord 1:58,22. Reálny tak bol skôr postup priamo. Úradujúca vicemajsterka Európy sa väčšinu behu držala na treťom-štvrtom mieste, tempo udávala olympijská šampiónka z Paríža Keely Hodgkinsonová. V záverečnej stovke Gajanovej začali dochádzať sily a nedokázala napokon prekonať ani svoje sezónne maximum, ktoré je 1:58,53.
MS v Tokiu - semifinále:
Ženy - 800 m
III. semifinále: 1. Keely Hodgkinsonová (Austr.) 1:57,53 min, 2. Sarah Moraaová (Keňa) 1:57,53, 3. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:58,00,... 6. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:59,16
