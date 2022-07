Gajanová vyhrala šesťstovku v Göteborgu v osobnom rekorde

Göteborg 31. júla (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) vyhrala na mítingu švédskeho seriálu Folksam Grand Prix v Göteborgu, ktorý mal bronzový štatút World Athletics Continental Tour, beh na 600 m v osobnom rekorde 1:27,40 min. Vďaka zdrvujúcemu finišu predstihla v samom závere o 13 stotín svoju tréningovú kolegyňu zo skupiny kouča Louisa Heyera, bronzovú osemstovkárku z ME 2016 v Amsterdame Lovisu Lindhovú zo Švédska. Tretia skončila Španielka Zoya Naumovová (1:28,96).



Dvadsaťdvaročná Gajanová si o 2,24 sekundy zlepšila svoj osobný rekord z mája 2020 z kontrolných pretekov v Novom Meste nad Váhom (1:29,64). Za najlepším slovenským výkonom histórie Lucie Klocovej z Atletického mosta v Dubnici v septembri 2008 zaostala iba o 44 stotín a v dlhodobých tabuľkách SR sa posunula na druhú priečku pred Štukovú (1:27,92/2016), Putalovú (1:28,30/2018) a Čerchlanovú (1:28,7/1976).



"Veľmi sa teším z dnešného výsledku. Bojovala som až do konca a – oplatilo sa. Odnášam si víťazstvo, veľmi si ho cením, takisto aj osobný rekord. Som rada, že som dostala možnosť štartovať na tomto mítingu," uviedla v tlačovej správe Gajanová, ktorá si za svoj göteborský triumf pripísala do svetového rebríčka dovedna 1166 bodov, 1106 za výkon a bonus 60 za víťazstvo.