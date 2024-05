Gajanová vylepšila v Langenthale slovenský rekord na 600 m

Langenthal 9. mája (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová zvíťazila vo štvrtkových pretekoch na 600 m vo švajčiarskom Langenthale. Dvadsaťštyriročná strednotratiarka zároveň vylepšila svoj najlepší slovenský výkon v histórii časom 1:26,34 min. Gajanová stiahla z predošlého maxima 27 stotín.



"S výsledkom som dnes veľmi spokojná a tiež z toho, ako som preteky zvládla. Teším sa z úspešného vstupu do sezóny," uviedla Gajanová pre portál atletika.sk. Na mítingu v Langenthale zdolala o 36 stotín domácu pretekárku Valentinu Rosamiliovú.



Pre slovenskú halovú rekordérku na 800 m to bola zároveň generálka na prvú osemstovku v sezóne, ktorú absolvuje 19. mája na mítingu Diamantovej ligy v marockom Marakéši. Gajanová sa vo Švajčiarsku pripravuje v medzinárodnej tréningovej skupine. Slovenka už má istú účasť na júnových ME v Ríme aj augustových OH v Paríži.