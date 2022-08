Gajanová zabehla v Lausanne druhý najlepší výkon kariéry na 800 m

Lausanne 26. augusta (TASR) - Slovenská osemstovkárska jednotka Gabriela Gajanová utvorila na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne slovenský výkon roka 2:00,82 min. Za svojím osobným rekordom 2:00,58 z júna 2019 na Odložilovom memoriáli v Prahe zaostala len o 24 stotín. Jej lausannský čas je druhý najlepší v jej kariére.



Dvadsaťjedenročná niekdajšia medailistka z európskych mládežníckych šampionátov skončila v silnej konkurencii deviata, čím potvrdila svoje „papierové“ postavenie v 11-člennej štartovej listine, v ktorej len dve osemstovkárky (jednou bola práve Gajanová) nemali osobák pod dve minúty.



"Konečne som sa po troch rokoch dostala pod 2:01 min, čo si nesmierne vážim. Škoda, že som nezískala k výkonu aj nejaké body do rebríčka navyše za umiestenie, ale mentálne mi toto určite pomôže, lebo vidím, že som na dobrej ceste," vravela spokojná Gajanová.



"Veľmi sa z výkonu teším. V posledných tréningoch sa mi darilo, vedela som, že mám formu, len som to potrebovala predať. Bežalo sa rýchlo, ja som sa snažila udržať s ostatnými, bojovala som a myslím si, že som dodržala to, čo sme si s trénerom povedali. Škoda, že mi k osobáku chýbalo tak máličko, asi mi ušiel v poslednej stovke, kde mi už dosť tuhli nohy," povedala Gajanová pre Top Athletics.