Gajanová zabehla nový slovenský rekord, na finále to však nestačilo

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (uprostred) počas semifinálového behu na 800 metrov na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v nedeľu 4. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

atletika - semifinále, ženy:



800 m: 1. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,47 min,... 6. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:58,22

Paríž 4. augusta (TASR) - Slovenskej atlétke Gabriele Gajanovej nestačil k postupu do finále behu na 800 m na OH v Paríži ani nový slovenský rekord 1:58,22 min, ktorý zlepšila po 37 rokoch. V druhom semifinálovom behu obsadila 6. priečku a nedostala sa medzi dvojicu postupujúcich priamo, ani medzi dve bežkyne postupujúce časom. V konečnom hodnotení jej patrilo 11. priečka.Doterajšie slovenské maximum držala od roku 1987 Gabriela Sedláková, ktorá v Berlíne zabehla 1:58,40. Gajanovej osobný rekord mal doteraz hodnotu 1:58,78 a dosiahla ho pred rokom v septembri v Bellinzone.Gajanová sa v rýchlom parížskom behu držala so súperkami zhruba do méty 250 m pred cieľom, keď jej začali unikať. V cieľovej rovinke ešte zabojovala, no už sa jej žiadnu súperku predstihnúť nepodarilo. Ako prvá dobehla v druhom semifinále Etiópčanka Tsige Dugumová časom 1:57,47 min.Gajanová vyrovnala umiestnenie Lucie Klocovej, ktorá obsadila v Pekingu na 800 m taktiež 11. miesto.priznala úradujúca vicemajsterka Európy pre STVR.