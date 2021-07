Gajanovej ušiel postup do semifinále na 800 m o jedno miesto

Na snímke vpravo slovenská reprezentantka v behu na 800m Gabriela Gajanová, zľava Ajee Wilsonová z USA, Natalia Romerová zo Španielska, Chunyu Wang z Číny, Sara Kuivostová z Fínska a Jemma Reekieová z Británie počas rozbehu na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu 30. júla 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann

Tokio 30. júla (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová neprenikla na OH v Tokiu do semifinále na trati 800 m. V šiestom rozbehu obsadila 7. miesto časom 2:01,41 min a postup jej ušiel o jediné miesto.



Gajanová nastúpila v najrýchlejšom behu a na postup jej nestačil ani jej najlepší čas v tejto sezóne. Od semifinále ju delilo 25 stotín sekundy, práve z jej behu postúpili tri pretekárky časom.



"Sezónne maximim ma veľmi potešilo. Splnila som to, čo mi tréner povedal. Držala som sa v prvej dráhe a snažila som sa držať kontakt so súperkami. Nepostup o jedno miesto zamrzí, ale je to šport. Som rada, že som sa dokázala zlepšiť a bojovať," povedala v prvej reakcii pre RTVS Gajanová.