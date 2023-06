Gajanovú v sobotu nik nepredbehol a má bronz z 800 m

Európske hry 2023 - atletika



ženy - 800 m (konečné výsledky z behov v troch divíziách ME): 1. Natalia Krolová (Ukr.) 1:59,77, 2. Bianka Kériová (Maď.) 1:59,80, 3. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:59,92, 4. Audrey Werrová (Švajč.) 1:59,95, 5. Gabija Galvydyteová (Lit.) 2:00,29, 6. Isabelle Boffeyová (V. Brit.) 2:00,39

Chorzów 24. júna (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová získala na III. európskych hrách v Krakove bronzovú medailu. Gajanová zaznamenala ešte v stredu v súboji bežkýň na 800 m v II. divízii ME tretí najlepší čas 1:59,92 min a v sobotu ju zo súperiek v I. divízii žiadna nepredbehla. Pre Slovensko tak vybojovala druhý cenný kov na tohtoročných EH.Medailové poradie disciplíny určil sumár všetkých šiestich behov z troch divízii ME. Gajanová sa predstavila v tom najrýchlejšom, ktorý vyhrala Ukrajinka Natalia Krolová časom 1:59,77 min. Druhá skončila Maďarka Bianka Kériová výkonom 1:59,80. V sobotu sa v súperení bežkýň elitnej I. divízie pod dve minúty dostala iba Švajčiarka Audrey Werrová a ani jej čas 1:59,95 na medailu nestačil. Gajanová ju v konečnom účtovaní zdolala o tri stotinky.povedala pre olympic.sk Gajanová.Dvadsaťtriročná Liptáčka v minulosti získala na mládežníckych podujatiach dve medaily. V roku 2016 bronz na ME do 18 rokov v Baku a o rok neskôr rovnaký kov na juniorských ME v Grossete. Slovensko získalo v atletike medailu zatiaľ na každých Európskych hrách. V Baku 2015 vyhrali Slováci súťaž družstiev (bola to zároveň III. liga ME tímov), v Minsku 2019 vybojoval na stovke striebro Ján Volko.Prvú medailu pre slovenskú výpravu na EH 2023 v Poľsku vybojovala v piatok 18-ročná reprezentantka v športovej streľbe Kamila Novotná, ktorá vybojovala striebro v disciplíne vzduchová puška 10 m.