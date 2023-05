Gajdoš pred odletom do Rigy: Verím, že si na šampionáte zahrám

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenský hokejista František Gajdoš si vyslúžil nomináciu na MS v Rige vďaka kvalitným výkonom, za ktorého ho chválil aj asistent trénera Peter Frühauf. Dvadsaťjedenročný obranca verí, že na premiérovom svetovom šampionáte nastúpi a s tímom dosiahne úspech za pomoci herného systému Craiga Ramsayho.



Gajdoš debutoval v A-tíme v prvom z dvojzápasu proti Švajčiarsku (2:0) a v príprave odohral osem stretnutí, v ktorých nebodoval. Väčšinu času strávil na pozícii siedmeho beka, proti Česku (2:3 pp a sn) ho realizačný tím posunul do druhého páru s Andrejom Golianom. "Prvé zápasy boli rýchlejšie a musel som si zvykať na tempo. Potom to už bolo dobré. Snažil som sa čo najviac, aby to vyšlo. Bolo to dlhé a ešte to bude dlhé. Dúfam, že na MS nastúpim a budem sa snažiť najviac, ako viem," uviedol Gajdoš pred odletom do Rigy. "Čierny Peter" napokon zostal v rukách hráča bratislavského Slovana Michala Beňa. Ten za národný tím odohral od debutu na novembrovom Nemeckom pohári všetkých pätnásť duelov a v prvom stretnutí proti Rakúsku (2:3 pp) si otvoril strelecký účet.



Gajdošov prístup vyzdvihol v sobotu po oznámení záverečnej nominácie aj asistent trénera a skaut reprezentácie Peter Frühauf: "Prišiel ako mladý chalan, odohral prvú výraznejšiu sezónu. Tiež si prežil svoje pozitívne aj negatívne obdobia. Musím však povedať, že je tu šesť týždňov a v úvodzovkách bojoval ako o život na každom tréningu, čo bolo vidieť. Zaslúži si byť momentálne v záverečnej osmičke." Slová realizačného tímu ho potešili: "Snažím sa stále tak hrať. Či už na tréningu, alebo v zápasoch. Išiel som na sto percent a som šťastný, že sa to podarilo."



Hráč HK Nitra si vypýtal pozvánku kvalitnými výkonmi pod Zoborom, kam pred sezónou zamieril z Michaloviec. V základnej časti Tipos extraligy si pripísal na svoje konto 20 bodov (7+13) a bol najproduktívnejší obranca nitrianskeho tímu. Spomedzi slovenských obrancov nazbierali viac bodov iba Adam Drgoň (25) a Oldřich Kotvan (24) z HK Poprad. Na záverečnom zraze v Bratislave Gajdoš vyzdvihol herný systém Ramsayho tímu, ktorý pohyblivému obrancovi sedí: "Páči sa mi, je to hlavne o korčuľovaní, forčekovaní, taký rýchly hokej."



Gajdoš doteraz reprezentoval Slovensko iba na MS do 18 rokov. Bol to práve nevydarený šampionát v roku 2019, na ktorom Slováci vypadli z elitnej kategórie do I. divízie. Na premiérových MS by teraz rád dosiahol úspech: "Hlavné je, aby sme previedli dobrý tímový výkon a urobili nejaký úspech. Osobná stránka sa k tomu prilepí."