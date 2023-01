Gakpo by mohol debutovať za Liverpool v sobotu proti Wolverhamptonu

Liverpool 3. januára (TASR) - Holandský futbalista Cody Gakpo by mohol debutovať v drese anglického klubu FC Liverpool v sobotňajšom zápase tretieho kola FA Cupu proti Wolverhamptonu. "The Reds" dvadsaťtriročného útočníka oficiálne zaregistrovali na tímovú súpisku.



Gakpo prestúpil na Anfield 28. decembra z PSV Eindhoven. "Cody Gakpo je oficiálne hráčom Liverpoolu po tom, čo sa v utorok úspešne uzavreli formality jeho prestupu a oficiálne sme ho zaregistrovali. Mohol by nastúpiť už na sobotňajší duel s Wolverhamptonom," uviedol klub vo vyhlásení na svojej stránke.



Holandský reprezentant sa blysol v drese "Oranjes" na uplynulých MS v Katare, keď strelil tri góly v troch skupinových zápasoch. Holandsko napokon vypadlo vo štvrťfinále s neskorším víťazom šampionátu Argentínou (3:4 v rozstrele z 11 m).