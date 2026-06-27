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Gakpo s priateľkou oznámili úmrtie nenarodeného syna
Gakpo pridal aj svoj vlastný príspevok.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Futbalista Liverpoolu a holandský reprezentant Cody Gakpo požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia po tom, čo on a jeho partnerka Noa van der Bijová oznámili, že ich syn Elijah zomrel počas tehotenstva.
„So zlomeným srdcom vám oznamujeme zdrvujúcu správu, že náš chlapec zomrel počas tehotenstva. Ďakujeme vám za prejavenú lásku a podporu. Elijah Raphael Gakpo, navždy milovaný, navždy náš syn,“ napísala v príspevku na Instagrame Gakpova priateľka.
Gakpo pridal aj svoj vlastný príspevok. „Je to pre našu rodinu nesmierne náročné. Žiadame vás o súkromie a ďakujeme, že to chápete,“ vyjadril sa Gakpo.
„So zlomeným srdcom vám oznamujeme zdrvujúcu správu, že náš chlapec zomrel počas tehotenstva. Ďakujeme vám za prejavenú lásku a podporu. Elijah Raphael Gakpo, navždy milovaný, navždy náš syn,“ napísala v príspevku na Instagrame Gakpova priateľka.
Gakpo pridal aj svoj vlastný príspevok. „Je to pre našu rodinu nesmierne náročné. Žiadame vás o súkromie a ďakujeme, že to chápete,“ vyjadril sa Gakpo.