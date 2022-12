Gakpo sa stal novou posilou FC Liverpool

Eindhoven 27. decembra (TASR) - Holandský futbalový reprezentant Cody Gakpo prestúpil z PSV Eindhoven do FC Liverpool. O služby 23-ročného útočníka mal eminentný záujem aj konkurenčný klub anglickej Premier League Manchester United. Účastník MS v Katare však napokon zakotví na Anfielde.



"Liverpool a Eindhoven sa dohodli na prestupe Codyho Gakpa. Futbalista ihneď odcestuje do Anglicka, kde dotiahne všetky potrebné formality a skompletizuje transfer," uvádza sa vo vyhlásení Liverpoolu, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



Gakpo patril na svetovom šampionáte k najlepším hráčom Holandska, na konto si pripísal tri góly. Podľa holandských médií by sa malo odstupné vyšplhať na 50 miliónov eur, čo je rekordná prestupová čiastka v histórii Eindhovenu.