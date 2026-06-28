Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. jún 2026Meniny má Beata
< sekcia Šport

Gakpo zostane s Holanďanmi napriek strate nenarodeného syna

.
Na snímke Cody Gakpo. Foto: TASR/AP

Dvojica oznámila smutnú správu v sobotu na sociálnych sieťach.

Autor TASR
Kansas City 28. júna (TASR) - Holandský futbalista Cody Gakpo zostane pri národnom tíme na MS aj po tom, ako s partnerkou Noou van der Bijovou prišli o nenarodeného syna. Informovala o tom Holandská futbalová federácia a agentúra DPA.

Dvojica oznámila smutnú správu v sobotu na sociálnych sieťach. Gakpo a jeho partnerka očakávali druhé spoločné dieťa, termín pôrodu bol v októbri. „So zlomeným srdcom oznamujeme zdrvujúcu správu, že náš chlapček zomrel počas tehotenstva,“ uviedla Van der Bijová na Instagrame.

Gakpo vo vlastnom príspevku požiadal o súkromie: „Pre našu rodinu je to mimoriadne ťažké obdobie. Prosíme o súkromie a priestor. Ďakujeme za pochopenie.“ Po rozhovore s partnerkou sa rozhodol zostať pri reprezentácii, kým Holandsko účinkuje na majstrovstvách sveta. V náročnej F-skupine skončili „Oranjes“ na prvom mieste, no v šestnásťfinále ich čaká náročné Maroko (30.6. o 3.00 SELČ). V prípade výhry sa stretnú s úspešnejším z duelu medzi JAR a domácou Kanadou.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí