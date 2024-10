Galád sa stal novým trénerom Trenčína

Trenčín 1. októbra (TASR) - Novým trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Ivan Galád. Vo funkcii nahradil srbského kormidelníka Iliju Stolicu, ktorý viedol tím jeden a pol roka. Galád naposledy pôsobil v Trenčíne v sezóne 2021/2022, keď bol konzultant trénera Juraja Ančica. Realizačný tím zostane v nezmenenom zložení. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Trenčín získal v úvodných deviatich dueloch v lige len 7 bodov a priebežne mu patrí 10. miesto. Z víťazstva sa netešil v siedmich stretnutiach za sebou, tri body získal iba v 2. kole doma proti Košiciam (2:0). V sobotu Trenčania remizovali s Podbrezovou 1:1.



"V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Stolicovi za odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v oveľa širších súvislostiach ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napriek pomerne krátkemu časovému obdobiu zanechal v našom klube výraznú stopu. V určitom období nastal pod jeho vedením viditeľný výkonnostný rast. Rozhodnutie o ukončení spolupráce sa nerodilo ľahko, no dnes sme cítili, že mužstvo potrebuje nový impulz. Trénerovi Stolicovi ešte raz ďakujeme za všetok čas, ktorý venoval futbalu v Trenčíne. Prajeme mu veľa šťastia v ďalšej práci," uviedol generálny manažér klubu Róbert Rybníček.



Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia na lavičkách v Nitre, Ružomberku i Zlatých Moravciach. Šesťdesiatjedenročný kormidelník bol v Trenčíne naposledy konzultantom. Okrem toho AS viedol v druholigovom ročníku 2008/2009 a na konci sezóny 2018/2019 s tímom uspel v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži. V pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke reprezentačnej dvadsaťjednotky.



"Čaká ma náročná úloha, ale prijal som ju s radosťou. Tím sa výsledkovo trápil a budem sa snažiť, aby sa môj príchod prejavil práve v tejto stránke. Verím, že spolu s mojimi asistentmi vytvoríme mladý progresívny tím. Prostredie som tu našiel nádherné a veľa to pre mňa znamená," vyjadril sa tréner AS Trenčín Ivan Galád pre klubový web.