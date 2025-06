Galád skončil na lavičke AS Trenčín

Trenčín 16. júna (TASR) - Tréner Ivan Galád nebude pokračovať na lavičke futbalistov AS Trenčín. Skúsenému kormidelníkovi vypršal kontrakt a klub sa rozhodol nepokračovať v ďalšej spolupráci. O zložení nového realizačného tímu budú predstavitelia AS informovať v priebehu najbližších dní, uviedol v pondelok účastník Niké ligy na svojom webe.



„Ako sme medzičasom deklarovali, trénerovi Galádovi skončila zmluva a nakoniec sme sa rozhodli v spolupráci nepokračovať. Treba mu však aj touto cestou poďakovať za odvedenú prácu. Pri našich osobných rozhovoroch sám priznal, že si takto svoje pôsobenie nepredstavoval, nakoľko sme museli hrať do posledného momentu o udržanie. Misiu však nakoniec naplnil úspešne a Trenčín v najvyššej súťaži zostal. Ešte raz ďakujeme trénerovi za všetko a prajeme veľa šťastia v ďalšej práci," vyjadril sa generálny manažér klubu Róbert Rybníček.



Šesťdesiatdvaročný Galád prišiel do klubu začiatkom októbra minulého roka, keď vo funkcii nahradil srbského kormidelníka Iliju Stolicu. Tím dokázal udržať v Niké lige v baráži s druholigovým ViOn Zlaté Moravce. Hráčov AS viedol predtým aj v druholigovom ročníku 2008/2009 a na konci sezóny 2018/2019 s tímom rovnako uspel v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži. V Trenčíne pôsobil aj v sezóne 2021/2022, keď bol konzultant trénera Juraja Ančica. Má skúsenosti z ligového pôsobenia aj na lavičkách v Nitre, Ružomberku i Zlatých Moravciach. V pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke reprezentačnej dvadsaťjednotky.