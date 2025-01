Galádovi sa hlásilo 21 hráčov, Trenčanov čaká príprava v Česku

Hráči v zimnej príprave AS Trenčín:



brankári: Matúš Sláviček, Alex Húdok, Andrija Katič, Luka Damjanovič



obrancovia: Samuel Bagín, Taras Bondarenko, Nikolas Brandis, Jakub Holúbek, Hugo Pávek, Lukáš Skovajsa, Lazar Stojsavljevič, Luis Bessile



stredopoliari: Damián Bariš, Samir Ben Sallam, Adrián Fiala, Tadeáš Hájovský, Rahim Ibrahim, Luis Rojas, Adam Yakubu, Luka Zorič, Dávid Straka



útočníci: Bright Donkor, Chinonso Emeka, Lukáš Mikulaj, Jude Sunday, Emmanuel Uchegbu, Denis Adamkovič, Sani Suleiman, Samuel Šefčík







Program zápasov AS Trenčín v zimnej príprave:



11. januára o 11.00: 1. FC Slovácko - AS Trenčín



18. januára o 13.00: SK Sigma Olomouc - AS Trenčín



23. januára o 10.15: 1. SK Prostějov - AS Trenčín



29. januára o 13.00: FC Baník Ostrava B - AS Trenčín



Trenčín 7. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali v utorok predpoludním zimnú prípravu prvým tréningom. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ivana Galáda sa na ňom hlásilo 21 hráčov.Galádovi chýbalo sedem mien - Luka Damjanovič, Andrija Katič, Lazar Stojsavljevič, Rahim Ibrahim, Luka Zorič, Jude Sunday a Emanuel Uchegbu. K tímu sa podľa klubovej webstránky pripoja do dvoch dní. S mužstvom trénovala aj posila z "devätnástky" Dávid Straka. Novými tvárami v tíme sú obranca Loic Bessilé a stredopoliar Luis Rojas, na skúšku prišiel Johnsone Nsumoh. Mužstvo naopak opustil Armin Djerlek a dvaja členovia realizačného tímu. "," uviedol Galád pred klubový kanál.V prípravnom období odohrá AS štyri zápasy. Všetky stretnutia sa uskutočnia na ihriskách v Českej republike. Najskôr sa Trenčania 11. januára stretnú s 1. FC Slovácko a potom odohrajú duely v rámci zimnej Tipsport ligy. Najskôr 18. januára v Prostějove s Olomoucom, o päť dní neskôr proti 1. SK Prostějov a turnaj zakončia 29. januára zápasom proti B-tímu Baníka Ostrava. "," uviedol kapitán tímu Damián Bariš.Prvé kolo jarnej časti Niké ligy odohrajú Trenčania 9. februára, začiatkom mesiaca ich však v rámci dohrávky Slovnaft Cupu čaká súboj na Tehelnom poli proti Slovanu Bratislava. "," zaželal si Galád.