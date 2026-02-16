< sekcia Šport
Galásek podľa českých médií skončil ako tréner Ostravy
Na potenciálne uvoľnenú stoličku Baníka môže zasadnúť bývalý kouč Ružomberka Ondrěj Smetana.
Autor TASR
Ostrava 16. februára (TASR) - Tomáš Galásek podľa portálov infotbal.cz a isport.cz skončil v pozícii hlavného trénera futbalistov Baníka Ostrava. Dôvodom majú byť neuspokojivé výsledky, pre ktoré sa tím namočil do záchranárskych bojov o udržanie sa v najvyššej súťaži na ďalšiu sezónu.
Galásek mal skončiť po nedeľňajšej prehre 0:1 s Libercom. Pod vedením 53-ročného Čecha sa Ostrave výsledkovo nedarilo, z 12 ligových duelov dokázala len v troch prípadoch zvíťaziť. V tabuľke sa prepadla na 14. priečku, na poslednú Duklu Prahu má už len trojbodový náskok.
Na potenciálne uvoľnenú stoličku Baníka môže zasadnúť bývalý kouč Ružomberka Ondrěj Smetana. So záchranárskymi práca má pozitívne skúsenosti. Okrem toho je možným kandidátom súčasný tréner B-tímu Ostravy Josef Dvorník. Súčasťou ostravského kádra je kvarteto Slovákov - brankár Viktor Budinský, stredopoliar Matúš Rusnák, útočníci Ladislav Almási a Jakub Pira.
