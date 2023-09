Galatasaray sa posilnil o Sancheza a Ndombeleho z Tottenhamu

Londýn 5. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur predal obrancu Davinsona Sancheza do Galatasaray Istanbul, kam poslal na hosťovanie aj stredopoliara Tanguya Ndombeleho.



Dvadsaťsedemročný Kolumbijčan Sanchez nastúpil iba v jednom zo štyroch úvodných duelov Spurs v novej sezóne Premier League a v minulom ročníku nazbieral iba 18 štartov. Galatasaray mal za jeho služby zaplatiť približne 9,5 milióna eur.



O rok mladší Francúz Ndombele prišiel do Tottenhamu v roku 2019 za 62 miliónov eur, no uplynulé dve sezóny strávil na hosťovaniach v Lyone a Neapole. Galatasaray má v zmluve opciu na jeho trvalý prestup.