Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Šport

Galatasaray skompletizoval príchod Gündogana z Manchestru City

.
Na archívnej snímke Ilkay Gündogan. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tridsaťštyriročný nemecký stredopoliar prichádza ako voľný hráč, s majstrom Turecka podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.

Autor TASR
Istanbul 3. septembra (TASR) - Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul skompletizoval príchod Ilkaya Gündogana z Manchestru City. Tridsaťštyriročný nemecký stredopoliar prichádza ako voľný hráč, s majstrom Turecka podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.

Vedenie účastníka Premier League umožnilo Gündoganovi odchod aj napriek ešte rok platnému kontraktu, prestupové obdobie v Turecku sa totiž uzatvára až 12. septembra. „Manchester City bude mať vždy v mojom srdci špeciálne miesto, spoločne sme si užili množstvo úspechov a nezabudnuteľných momentov. Možnosť zdvihnúť prvýkrát trofej pre víťaza Ligy majstrov, navyše v Istanbule, to si budem pamätať navždy. S kariérou budem pokračovať v Turecku, v krajine, ktorá pre mňa veľa znamená,“ citovala BBC stanovisko novej posily Galatasarayu.

Gündogan bol prvou posilou City pod taktovkou trénera Pepa Guardiolu, počas svojho pôsobenia vyhral päťkrát Premier League.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR