Galatasaray skompletizoval príchod Gündogana z Manchestru City
Tridsaťštyriročný nemecký stredopoliar prichádza ako voľný hráč, s majstrom Turecka podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.
Autor TASR
Istanbul 3. septembra (TASR) - Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul skompletizoval príchod Ilkaya Gündogana z Manchestru City. Tridsaťštyriročný nemecký stredopoliar prichádza ako voľný hráč, s majstrom Turecka podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.
Vedenie účastníka Premier League umožnilo Gündoganovi odchod aj napriek ešte rok platnému kontraktu, prestupové obdobie v Turecku sa totiž uzatvára až 12. septembra. „Manchester City bude mať vždy v mojom srdci špeciálne miesto, spoločne sme si užili množstvo úspechov a nezabudnuteľných momentov. Možnosť zdvihnúť prvýkrát trofej pre víťaza Ligy majstrov, navyše v Istanbule, to si budem pamätať navždy. S kariérou budem pokračovať v Turecku, v krajine, ktorá pre mňa veľa znamená,“ citovala BBC stanovisko novej posily Galatasarayu.
Gündogan bol prvou posilou City pod taktovkou trénera Pepa Guardiolu, počas svojho pôsobenia vyhral päťkrát Premier League.
