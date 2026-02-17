< sekcia Šport
Galatasaray zdolal v 1. dueli play off o osemfinále Juventus 5:2
Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. februára (TASR) - Futbalisti tureckého Galatasarayu Istanbul zvíťazili v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov nad Juventusom Turín 5:2, hoci po polčase prehrávali 1:2. Dva góly domácich vsietil Holanďan Noa Lang, taliansky tím bol od 67. minúty bez vylúčeného Juana Cabala. Odveta je na programe v stredu 25. februára o 21.00 h.
Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara. „Stará dáma" však bleskovo odpovedala, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 16. minúte Teun Koopmeiners. V 37. minúte vyšla hosťom rýchla kombinácia, Koopmeiners si vymenil loptu s Westonom McKenniem a strelou do horného rohu bránky prekonal Ugurcana Cakira. Galatasarayu vyšiel úvod druhého polčasu a v 48. minúte vyrovnal po dorážke Lang. V 60. minúte strhol vedenie na stranu domácich Davinson Sanchez po priamom kope Saru. V 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Cabal a oslabený Juventus inkasoval ešte dvakrát. V 75. minúte potrestal hrúbku hostí Lang a v závere sa presadil Sacha Boey.
Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara. „Stará dáma" však bleskovo odpovedala, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 16. minúte Teun Koopmeiners. V 37. minúte vyšla hosťom rýchla kombinácia, Koopmeiners si vymenil loptu s Westonom McKenniem a strelou do horného rohu bránky prekonal Ugurcana Cakira. Galatasarayu vyšiel úvod druhého polčasu a v 48. minúte vyrovnal po dorážke Lang. V 60. minúte strhol vedenie na stranu domácich Davinson Sanchez po priamom kope Saru. V 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Cabal a oslabený Juventus inkasoval ešte dvakrát. V 75. minúte potrestal hrúbku hostí Lang a v závere sa presadil Sacha Boey.
prvý zápas play off o postup do osemfinále Ligy majstrov:
Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (1:2)
Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners, ČK: 67. Cabal (Juventus) po druhej ŽK
Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (1:2)
Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners, ČK: 67. Cabal (Juventus) po druhej ŽK