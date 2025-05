Galatasaray získal titul v Turecku, gólom to spečatil brankár Muslera

Istanbul 18. mája (TASR) - Futbalisti Galatasarayu Istanbul si v nedeľu definitívne zabezpečili zisk majstrovskej trofeje v tureckej lige. Gólom to spečatil uruguajský brankár Fernando Muslera, keď premenil v 89. minúte pokutový kop a stanovil konečné skóre 3:0 proti Kayserisporu.



Galatasaray oslavuje už 25. majstrovský titul v Süper Lig, tretí v jednej sérii. Na čele má nedostihnuteľný osembodový náskok pred druhým Fenerbahce, pričom do konca sezóny zostávajú ešte dve kolá.



Za Fenerbahce hrá aj slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý prišiel do klubu v januári v rámci polročného hosťovania z Paríža Saint Germain. V tureckej lige doteraz odohral 14 zápasov s bilanciou 3 gólov. V nedeľu odohral celý duel pri víťazstve svojho tímu doma nad Eyupsporom 2:1.