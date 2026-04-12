Galavečer dokázal rast popularity, Sabovčík: Krásne urobené
Hlavným cieľom galavečera bolo predstaviť širokej verejnosti reprezentantov a posilniť popularitu krasokorčuľovania na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Krasokorčuľovanie na Slovensku rastie a môžu za to nielen skvelé výkony Adama Hagaru. Nádejné talenty naprieč mládežníckymi kategóriami sa divákom previedli na Galavečere víťazov Slovenského pohára, ktorý sa v sobotu uskutočnil na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Na podujatí sa zúčastnil aj legendárny Jozef Sabovčík.
Hlavným cieľom galavečera bolo predstaviť širokej verejnosti reprezentantov a posilniť popularitu krasokorčuľovania na Slovensku. Obľúbenosť tohto športu znovu narastá, o čom svedčí aj to, že na 2. ročník podujatia sa prišlo pozrieť dvakrát toľko ľudí ako vlani. „Myslím, že každý, kto tu bol, tak videl a kto tu nebol, tak verím, že príde na budúci rok, lebo to bolo úžasné. Ľudia o to majú záujem a chcú to. A ja sa z toho veľmi teším, lebo toto je pre nás taký motor, aby sme na tomto pracovali a takéto podujatia ľuďom priniesli,“ uviedol predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Peter Majerník.
Naprieč vekovými kategóriami predviedlo exhibičné vystúpenia 20 reprezentantov. Najviac rezonovali mená ako Olívia a Alica Lengyelové, Lukáš Václavík, Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris, Vanesa Šelmeková a v neposlednom rade Hagara. „My sme predstavili tých najlepších z najlepších, ale všetkých. To znamená, že od sedemročných až po seniorov. Myslím, že sa to ľuďom aj páčilo, že to bolo tak poprekladané, boli tam aj tí reprezentanti aj tie malé detičky. A práve tie malé deti si pripravili také pekné programy, naozaj bolo vidieť, že to nie sú programy, s ktorými boli celý rok, ale že si na túto príležitosť pripravili exhibičné vystúpenia. Bolo to skvelé,“ priblížil Majerník.
Nadšenie neskrýval ani Sabovčík, ktorý odovzdával mladým športovcom trofeje. „Bolo to krásne urobené. Ja si myslím, že prišlo viacej ľudí, než sme očakávali, na to, že to je druhý ročník. Takže dúfajme, že sa to bude čím ďalej tým zväčšovať a dúfajme, že ľudia prídu aj na Memoriál Ondreja Nepelu v septembri,“ vravel dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo ZOH 1984 v Sarajeve. „Vyzerá, že máme celkom dobrú základňu od tých malých detí až potom, samozrejme, po Adama. Viem, že sezóna bola pre všetkých trošičku dlhá, hlavne pre Adama, takže boli z toho už určite unavení, ale všetci podali výborné výkony,“ dodal Sabovčík.
Pre popularizáciu krasokorčuľovania podľa neho treba robiť podobné podujatia častejšie, ale obrovskú rolu zohráva aj vysielanie v televízii: „Bolo by to dobré. No a čím viacej kandidovať možno na nejaké väčšie podujatia, aby si na to ľudia jednoducho zvykli, že to tu chodí. To je aj teraz napríklad v Spojených štátoch. Krasokorčuľovanie je málo v televízii, tak tým pádom, že to ľudia nevidia, tak ten záujem o to kvázi upadá.“ Naposledy sa veľké podujatie na Slovensku uskutočnilo v roku 2016, keď Bratislava hostila majstrovstvá Európy. Práve kontinentálny šampionát je v hľadáčiku SKrZ aj teraz, Majerník ešte počas MS v Prahe avizoval, že zväz sa v tejto súvislosti chystá podniknúť prvé kroky. Do úvahy pripadajú roky 2029 a 2030.
Najvýznamnejšie súťažné podujatie na Slovensku je momentálne Memoriál Ondreja Nepelu, ktorý sa každoročne koná začiatkom sezóny. Zúčastňujú sa na ňom veľké mená svetového krasokorčuľovania a Majerník potvrdil, že najbližší ročník prinesie novinky. „Pripravuje sa rozšírenie o jeden deň a zaradenie štvrtej kategórie, ktorá tu už niekoľko rokov nebola, a to sú športové dvojice. Už počas majstrovstiev sveta sme si neoficiálne dohadovali, aby sem prišli zaujímavé mená. Krasokorčuliarsky veľmi zaujímavé. Aj z ďalekých krajín, ktoré by mohli prilákať fanúšikov,“ oznámil šéf SKrZ, ale mená nekonkretizoval. „Zatiaľ nebudem hovoriť kto, lebo máme ešte pol roka pred tým. Takže uvidíme, ako to nakoniec bude. Ale ja si myslím, že keď nakoniec ohlásime súpisku, tak sa bude na čo pozerať,“ prisľúbil na záver.
Významnou súčasťou galavečera bolo aj slávnostné oceňovanie osobností, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o úspechy a dobré meno slovenského krasokorčuľovania. Ocenení boli Hagara, tréner Vladimír Dvojnikov a bývalá medzinárodná funkcionárka i rozhodkyňa Felicitas Babušíková, ktorú v roku 2024 uviedli do Siene slávy. Najúspešnejším klubom sezóny 2025/2026 sa stal Krasokorčuliarsky oddiel ŠKP Bratislava.
Hlavným cieľom galavečera bolo predstaviť širokej verejnosti reprezentantov a posilniť popularitu krasokorčuľovania na Slovensku. Obľúbenosť tohto športu znovu narastá, o čom svedčí aj to, že na 2. ročník podujatia sa prišlo pozrieť dvakrát toľko ľudí ako vlani. „Myslím, že každý, kto tu bol, tak videl a kto tu nebol, tak verím, že príde na budúci rok, lebo to bolo úžasné. Ľudia o to majú záujem a chcú to. A ja sa z toho veľmi teším, lebo toto je pre nás taký motor, aby sme na tomto pracovali a takéto podujatia ľuďom priniesli,“ uviedol predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Peter Majerník.
Naprieč vekovými kategóriami predviedlo exhibičné vystúpenia 20 reprezentantov. Najviac rezonovali mená ako Olívia a Alica Lengyelové, Lukáš Václavík, Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris, Vanesa Šelmeková a v neposlednom rade Hagara. „My sme predstavili tých najlepších z najlepších, ale všetkých. To znamená, že od sedemročných až po seniorov. Myslím, že sa to ľuďom aj páčilo, že to bolo tak poprekladané, boli tam aj tí reprezentanti aj tie malé detičky. A práve tie malé deti si pripravili také pekné programy, naozaj bolo vidieť, že to nie sú programy, s ktorými boli celý rok, ale že si na túto príležitosť pripravili exhibičné vystúpenia. Bolo to skvelé,“ priblížil Majerník.
Nadšenie neskrýval ani Sabovčík, ktorý odovzdával mladým športovcom trofeje. „Bolo to krásne urobené. Ja si myslím, že prišlo viacej ľudí, než sme očakávali, na to, že to je druhý ročník. Takže dúfajme, že sa to bude čím ďalej tým zväčšovať a dúfajme, že ľudia prídu aj na Memoriál Ondreja Nepelu v septembri,“ vravel dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo ZOH 1984 v Sarajeve. „Vyzerá, že máme celkom dobrú základňu od tých malých detí až potom, samozrejme, po Adama. Viem, že sezóna bola pre všetkých trošičku dlhá, hlavne pre Adama, takže boli z toho už určite unavení, ale všetci podali výborné výkony,“ dodal Sabovčík.
Pre popularizáciu krasokorčuľovania podľa neho treba robiť podobné podujatia častejšie, ale obrovskú rolu zohráva aj vysielanie v televízii: „Bolo by to dobré. No a čím viacej kandidovať možno na nejaké väčšie podujatia, aby si na to ľudia jednoducho zvykli, že to tu chodí. To je aj teraz napríklad v Spojených štátoch. Krasokorčuľovanie je málo v televízii, tak tým pádom, že to ľudia nevidia, tak ten záujem o to kvázi upadá.“ Naposledy sa veľké podujatie na Slovensku uskutočnilo v roku 2016, keď Bratislava hostila majstrovstvá Európy. Práve kontinentálny šampionát je v hľadáčiku SKrZ aj teraz, Majerník ešte počas MS v Prahe avizoval, že zväz sa v tejto súvislosti chystá podniknúť prvé kroky. Do úvahy pripadajú roky 2029 a 2030.
Najvýznamnejšie súťažné podujatie na Slovensku je momentálne Memoriál Ondreja Nepelu, ktorý sa každoročne koná začiatkom sezóny. Zúčastňujú sa na ňom veľké mená svetového krasokorčuľovania a Majerník potvrdil, že najbližší ročník prinesie novinky. „Pripravuje sa rozšírenie o jeden deň a zaradenie štvrtej kategórie, ktorá tu už niekoľko rokov nebola, a to sú športové dvojice. Už počas majstrovstiev sveta sme si neoficiálne dohadovali, aby sem prišli zaujímavé mená. Krasokorčuliarsky veľmi zaujímavé. Aj z ďalekých krajín, ktoré by mohli prilákať fanúšikov,“ oznámil šéf SKrZ, ale mená nekonkretizoval. „Zatiaľ nebudem hovoriť kto, lebo máme ešte pol roka pred tým. Takže uvidíme, ako to nakoniec bude. Ale ja si myslím, že keď nakoniec ohlásime súpisku, tak sa bude na čo pozerať,“ prisľúbil na záver.
Významnou súčasťou galavečera bolo aj slávnostné oceňovanie osobností, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o úspechy a dobré meno slovenského krasokorčuľovania. Ocenení boli Hagara, tréner Vladimír Dvojnikov a bývalá medzinárodná funkcionárka i rozhodkyňa Felicitas Babušíková, ktorú v roku 2024 uviedli do Siene slávy. Najúspešnejším klubom sezóny 2025/2026 sa stal Krasokorčuliarsky oddiel ŠKP Bratislava.