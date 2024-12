Galaxy s prvým triumfom v MLS po 10 rokoch

Carson 8. decembra (TASR) - Futbalisti Los Angeles Galaxy získali šiesty titul v zámorskej MLS. V nočnom finálovom zápase zvíťazili nad hráčmi New York Red Bulls 2:1 a tešili sa z prvej majstrovskej trofeje po desiatich rokoch.



Domáci mali dvojgólové vedenie už v 13. minúte zásluhou Josepha Paintsila a Dejana Joveljiča, z pohľadu hostí znížil v 28. minúte Sean Nealis. Napriek viacerým šanciam na oboch stranách v druhom polčase sa už ani jeden z tímov nepresadil. "Som na týchto chalanov nesmierne hrdý. Na začiatku zápasu som si myslel, že sme neuveriteľní. V tomto klube sa stali legendami, čo je tu veľká vec," uviedol po stretnutí tréner Galaxy Greg Vanney. "Znovu vyhrať trofej po desiatich rokoch je špeciálny pocit. Sme mladí, hladní po úspechu a zaslúžime si to na sto percent," tešil sa strelec gólu Joveljič.



Galaxy zakončili hlavnú fázu na druhom mieste tabuľky Západnej konferencie za svojím mestským rivalom FC. V dvojzápasovom osemfinále vyradili Colorado, vo štvrťfinále si poradili s Minnesotou 6:2 a v semifinálovom súboji zvíťazili nad Seattlom so slovenským stredopoliarom Albert Rusnákom 1:0. "Od prvého dňa sme boli našej veci neúnavne oddaní. Zaviazali sme sa víťaziť a hrať tak, ako chceme. Zostali sme pri tom aj počas náročného minulého roka. Keďže sme zostali verní, dostali sme sa tam, kde sme potrebovali byť," dodal Vanney podľa Reuters. Rekordný majster sa naposledy tešil z titulu v roku 2014, keď vo finále zdolal New England Revolution 2:1 po predĺžení.