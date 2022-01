Galbavý zamieril z Banskej Bystrice do Michaloviec výmenou za Baču

Banská Bystrica/Michalovce 12. januára (TASR) - Extraligové hokejové kluby HC 05 Banská Bystrica a HK Dukla Ingema Michalovce zrealizovali hráčsku výmenu. Banskobystrický klub získal obrancu Mateja Baču, opačným smerom zamieril útočník Matej Galbavý. O transfere informoval michalovský klub na sociálnych sieťach.



Pre 26-ročného Baču, ktorý viackrát naskočil aj do ofenzívy, ide už o druhú výmenu v prebiehajúcom ročníku 2021/2022. V závere novembra odišiel z Prešova do Michaloviec za Jána Ťavodu. V michalovskom drese nastúpil do 10 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 asistenciu a 27 trestných minút. V slovenskej extralige už hral aj za Liptovský Mikuláš a Detvu.



Galbavý prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2021/2022 po 9-ročnom pôsobení vo Švédsku. V drese "baranov" získal v 18 zápasoch 1 bod za gól, pripísal si aj 2 trestné minúty a 1 plusový bod.



V michalovskej Dukle definitívne skončil kanadský útočník Stefan Fournier, ktorý sa po 15 extraligových zápasoch (2 góly) vrátil do zámorskej súťaže ECHL.