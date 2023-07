Galchenyuk absolvuje asistenčný program, za incident sa ospravedlnil

Scottsdale 19. júla (TASR) - Kanadský hokejista Alex Galcheynuk absolvuje asistenčný program NHL a hráčskej asociácie NHLPA v reakcii na jeho nedávny incident. Zároveň sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, ospravedlnil za svoje správanie, ktoré viedlo k viacerým obvineniam a aj k ukončeniu zmluvy zo strany jeho doterajšieho zamestnávateľa Arizony Coyotes.



Galchenyuka zadržala polícia v nedeľu 9. júla a obvinila ho z poškodzovania súkromného majetku, úteku z miesta činu, výtržníctva, kladenia odporu pri zatýkaní, vyhrážania sa i zastrašovania. Pri incidente nedošlo k zraneniam, iba k materiálnym škodám. Policajtom a ich rodinám sa údajne vyhrážal fyzickou likvidáciou a počas zastrašovania sa odvolával na konexie v Moskve. Zároveň používal aj rasistické urážky. Vedenie Arizony Coyotes s ním okamžite rozviazalo kontrakt, ktorý bol v platnosti iba necelé dva týždne. Vo verejnom vyhlásení sa ospravedlnil všetkým dotknutým, najmä polícii. "Moje konanie po požití alkoholu nezodpovedalo tomu, kto som, ale musím za to prevziať zodpovednosť. Verím, že jedného dňa budem môcť ukázať, že som lepší človek, než s ktorým ste sa, bohužiaľ, stretli minulý týždeň. To, čo vy robíte, riskujete svoje životy, aby ste chránili a slúžili druhým, je nesebecké a hrdinské. Vážim si to a vážim si každého z vás a chcem, aby ste vedeli, že budem na sebe pracovať každý deň s cieľom jedného dňa to napraviť a pokúsiť sa získať vaše odpustenie," uviedol Galchenyuk.



Coyotes s ním 1. júla podpísali ročný dvojcestný kontrakt na 775-tisíc dolárov. V uplynulom ročníku odohral za Colorado Avalanche 11 duelov v NHL, väčšiu časť sezóny strávil na farme AHL. V roku 2012 ho draftoval Montreal ako celkovú trojku, neskôr hral aj za Pittsburgh, Minnesotu, Ottawu a Toronto.