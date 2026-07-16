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Galčík opúšťa Podbrezovú a posilní portugalský klub Rio Ave

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Na snímke vpravo hráč Trnavy Marek Ujlaky a hráč Podbrezovej Roland Galčík počas zápasu 5. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy o titul v Podbrezovej v nedeľu 14. apríla 2024. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Galčík vyrastal v akadémii „železiarov“ a v A-tíme debutoval v roku 2018 ako 17-ročný.

Autor TASR
Podbrezová 16. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FK Železiarne Podbrezová opúšťa odchovanec Roland Galčík. Dvadsaťpäťročný slovenský reprezentant prestupuje do najvyššej portugalskej súťaže, kde bude obliekať dres Rio Ave. Účastník Niké ligy o tom informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej webovej stránke.

Galčík vyrastal v akadémii „železiarov“ a v A-tíme debutoval v roku 2018 ako 17-ročný. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 118 zápasov a počas uplynulej sezóny strelil 11 ligových gólov, čo mu vyslúžilo nomináciu do národného tímu. Pri svojom debute v prípravnom zápase v Dunajskej Strede proti Malte strelil víťazný gól na 2:1. „Rolo prejavoval záujem posunúť sa vo svojej kariére ďalej. Je reprezentantom Slovenska a jeho cieľom je udržať sa v národnom tíme. Veríme, že pravidelná herná vyťaženosť v zahraničí mu vytvorí ešte lepšie podmienky na to, aby o svoje miesto v reprezentácii naďalej bojoval,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Miroslav Poliaček.

„Moje ďalšie futbalové kroky budú smerovať do Portugalska. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom v Podbrezovej, ktorí stáli pri mojej futbalovej ceste. Podbrezová ma vychovala nielen ako futbalistu, ale aj ako človeka. Prišiel som sem, keď som mal 15 rokov. Zanechala vo mne výraznú stopu, na ktorú nikdy v živote nezabudnem,“ povedal po svojom odchode druhý najlepší strelec v histórii klubu.
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