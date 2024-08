Gallagher sa vrátil z Madridu späť do Chelsea, trénuje individuálne

Londýn 16. augusta (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Conor Gallagher sa vrátil do FC Chelsea a po komplikáciách pri prestupe do Atletica Madrid trénuje v londýnskom klube individuálne. Podľa trénera Enza Marescu 24-ročný stredopoliar nezasiahne v nedeľu do úvodného zápasu nového ročníka Premier League proti Manchestru City.



Vedenie Atletica zverejnilo minulú sobotu správu s fotografiou Gallaghera, v ktorej uviedlo, že hráč je v Madride, aby dokončil svoj prestup v odhadovanej hodnote 33 miliónov libier. Gallagher sa však napokon musel do Chelsea vrátiť bez uzavretia zmluvy so španielskym klubom. Stroskotala totiž dohoda, podľa ktorej by opačným smerom putoval Samu Omorodion.



"Snaží sa nájsť riešenie spoločne s klubom. Veríme, že sa pre Conora táto situácia skončí tak, že všetky zúčastnené strany budú spokojné," uviedol Maresca podľa AP.