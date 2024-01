Gallagher z Montrealu dostal za zákrok na Pelecha päťzápasový dištanc

New York 27. januára (TASR) - Kanadský útočnik Brendan Gallagher z Montrealu Canadiens dostal v zámorskej NHL dištanc na päť zápasov. Vedenie hokejovej profiligy ho potrestalo za nedovolený zákrok do oblasti hlavy na obrancu Adama Pelecha z New Yorku Islanders. Incident s stal vo štvrtkovom dueli, v ktorom Montreal vyhral 4:3.



Gallagher trafil Pelecha v polovici tretej tretiny za stavu 3:1 v strednom pásme zdvihnutým lakťom do hlavy, za čo ho rozhodcovia poslali predčasne do šatne. "Ostrovania" v päťminútovej presilovke strelili dva góly a vyrovnali na 3:3, ale o víťazstve domácich rozhodol v 58. minúte svojím druhým zásahom v zápase Sean Monahan. Pelech zostal po zákroku ležať na ľade a do zápasu už viac nezasiahol.



Podľa oddelenia pre hráčsku bezpečnosť sa Gallagher mohol vyhnúť kontaktu s Pelechom, ktorý v tej chvíli už nemal puk v moci. Pre 34-ročného krídelníka je to prvá suspendácia v jeho kariére v NHL, ktorú doteraz celú strávil v drese Canadiens. V Montreale pôsobí dvanástu sezónu, v prebiehajúcom ročníku má na konte 16 bodov (8+8) v 48 zápasoch.



Pre trest príde Gallagher o 169.271 amerických dolárov z platu a vynechá zápasy proti Pittsburghu, Washingtonu, Dallasu, St. Louis a Anaheimu. Nastúpiť bude môcť až 15. februára v súboji s New Yorkom Rangers.