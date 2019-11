Gallardo z River Plate neguje šumy okolo Barcelony:Nemám žiadnu ponuku

Buenos Aires 9. Novembra (TASR) – Tréner futbalistov River Plate Marcelo Gallardo poprel informácie, že by sa mal stať trénerom FC Barcelona. Kouč jedného z dvoch najpopulárnejších argentínskych tímov zdôraznil, že všetku pozornosť venuje blížiacemu sa finále Pohára osloboditeľov, v ktorom sa 23. novembra stretne River Plate s brazílskym Flamengom.



"Šumy okolo Gallardovho prestupu rozvíril bývalý argentínsky reprezentant, majster sveta z roku 1986 Claudio Borghi, ktorý vyhlásil, že v decembri je Gallardo na lavičke Barcy,“ pripomenul francúzsky portál sports.fr.



Slová však okamžite poprelo nielen vedenie "Los Millonarios“, ale aj samotný 43-ročný kormidelník klubu. "Nikto mi nič neponúkol a ani sa so mnou nikto nerozprával o mojej budúcnosti. Napokon, teraz na to nie je ani dôvod,“ povedal Gallardo pre Globo Esporte. "Je pred nami rozhodujúci zápas a nič ma neprinúti myslieť na niečo iné,“ dodal o finále juhoamarickej verzie Ligy majstrov. River Plate v ňom bude obhajovať minuloročný triumf.