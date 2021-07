Galoviča potešila medaila i finálové účasti

Tokio 31. júla (TASR) - Medailová séria slovenských vodných slalomárov sa neskončila ani na olympijských hrách v Tokiu. V záverečnej disciplíne v kanáli Kasai ju natiahol Jakub Grigar, ktorý si pri svojej druhej účasti pod piatimi kruhmi vybojoval striebornú medailu. Aj ďalší traja slovenskí reprezentanti sa predstavili vo finále svojich disciplín, ale na cenné kovy nedosiahli. Viceprezident Slovenskej kanoistiky pre Sekciu divokých vôd Richard Galovič hodnotil vystúpenie výpravy na hrách v Japonsku pozitívne.



Samozrejme, najviac ho potešil medailový výkon Jakuba Grigara. Dvadsaťštyriročný kajakár je podľa jeho slov jeden z mála slovenských športovcov, ktorý má najvyšší športový potenciál: "Strieborná medaila je toho dôkazom. Pri všetkej úcte k Martikánovi, Hochschornerovcom, Kaliskej, Minčíkovi, Škantárovcom, Beňušovi, ku všetkým našim olympijským medailistom, musím povedať, že až tento kajakársky výsledok urobil zo Slovenska svetovú kanoistickú veľmoc. To, že sme v novodobej histórii získali olympijské medaily vo všetkých štyroch doterajších olympijských disciplínach, je vo vodáckom svete najviac."



Galovič vyzdvihol Grigarove schopnosti i to, akú jazdu zvolil, aby si zaistil olympijské striebro. "Úvod semifinále bol ako z ríše snov, prejazdy vo vrchnej tretine boli excelentné nielen z pohľadu presnosti, časovania záberov, ale aj z toho, aké riešenia zvolil. To ukazuje, že ten chlapec má mimoriadne schopnosti a inteligenciu byť v kontakte s vodou a vyhodnocovať to v reálnom čase. To nedokáže každý. Finále sú nové preteky, u Kuba bolo veľmi časté, že neuniesol vlastný tlak, vlastné ambície. Tentokrát to zvládol excelentne, viem, že na vode dokáže ešte viac, ale tá taktika, akú zvolil a ten spôsob, akým išiel za naplnením svojho sna, bol ukážkový," uviedol.



Šéf divokej vody predpovedná Grigarovi svetlú budúcnosť: "Verím, že nasledujúce tri roky do ďalších olympijských hier bude pracovať, aby dosiahol tú najvyššiu úroveň. Má to v sebe, no teraz to ešte neukázal. Verím, že v Paríži bude útočiť na zlato."



Galoviča potešilo, že aj ďalší traja slovenskí vodní slalomári sa v Tokiu prebojovali do finále. Matejovi Beňušovi nevyšiel útok na druhú medailu spod piatich kruhov a v C1 obsadil 6. miesto: "Pripravený bol fantasticky a možno len nezvládol ten posledný krok. Súvisí to s tými vnútornými ambíciami a tlakom z ich naplnenia. Je iné, keď idete na medailu a keď už máte striebro a chcete ísť na zlato. Maťo mal určite výkonnosť na to, aby olympiádu vyhral. Nepochybujem o tom, že ešte bude mať šancu a v Paríži môže naplniť svoje športové sny."



Eliška Mintálová si hneď v druhom tréningu v Japonsku zlomila prst, no napriek tomu bojovala o popredné umiestnenia. V semifinále obsadila druhé miesto, no vo finále sa 22-ročná slovenská kajakárka musela uspokojiť s deviatym miestom. "Po jej zranení sme zvažovali operáciu a v prvých hodinách dokonca výmenu športovkyne, pretože sme si mysleli, že sa to jednoducho nedá. To, čo však predviedla, je pre mňa jedno z najväčších víťazstiev, ktoré sme tu dosiahli. Podľa môjho názoru nemá ďaleko na medailu a verím, že v Paríži bude patriť medzi ašpirantky," povedal Galovič.



Potešila ho aj ďalšia debutantka Monika Škáchová. Pri premiére ženskej C1 na olympiáde sa prebojovala do finále a skončila na deviatom mieste. "Mali sme ťažkú kvalifikáciu a som rád, že sa nám vôbec podarilo dostať na OH. Od toho momentu urobila Monika veľa práce. Bolo vidieť, že je to prvýkrát na OH a dievčatá, možno s výnimkou dvoch, robili na ťažkých tratiach chyby. Monika je mladá, vidím v nej potenciál a hneď na prvej olympiáde sa dostala do finále. Nemyslel som si, že to bude možné. Takže som absolútne spokojný," uviedol.



Slovenských slalomárov čaká čoskoro ďalší vrchol sezóny. Od 21. do 26 septembra sa na domácej vode v Čunove uskutočnia majstrovstvá sveta. "Už o šesť týždňov sa začínajú MS. Máme obrovské výpadky finančných prostriedkov na zabezpečenie organizačného modelu, ktorý je asi najlacnejší za posledné roky. Je to obrovský tlak a pevne verím, že strieborná medaila nám otvorí dvere k rokovaniam s predstaviteľmi štátu, aby podporili organizačný tím. Okrem ekonomických máme aj veľké protiepidemiologické starosti. Celé podujatie sa odohrá v uzavretej bubline, športovci budú bývať v Šamoríne. Verím, že je to udržateľný a bezpečný model. Som veľmi rád, že japonská kanoistika zorganizovala dôležité stretnutia, kde som načerpal dosť poznatkov o ich organizácii, aby som ich vedel preniesť na naše podujatie," dodal Galovič.