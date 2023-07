Galtier sa dohodol na ukončení spolupráce s Parížom St. Germain

Paríž 5. júla (TASR) - Francúzsky tréner Christophe Galtier nebude v budúcej sezóne viesť Paríž St. Germain. S tímom sa dohodol na ukončení spolupráce.



Galtier mal s šampiónom Ligue 1 zmluvu ešte na jeden rok. Jeho nástupcom by mal byť bývalý kouč FC Barcelona a španielskej reprezentácie Luis Enrique. V tíme by v nadchádzajúcej sezóne mohol hrávať aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar.



Päťdesiatšesťročný tréner prišiel do hlavného mesta Francúzska pred rokom z Nice, predtým viedol aj Lille a St. Étienne. S Parížanmi získal ich jedenásty titul, no v konečnom poradí mal náskok iba jediného bodu pred Lens. Klub navyše neprešiel v osemfinále Ligy majstrov cez Bayern Mníchov. Správu zverejnila AFP s tým, že klub by mal informáciu oficiálne potvrdiť v stredu na tlačovej konferencii.