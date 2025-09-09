< sekcia Šport
Gambijčan Corr novou posilou DAC: „Chcem sa čo najviac rozvíjať“
Devätnásťročný útočník prišiel na Žitný ostrov z estónskeho Paide Linnameeskond a podpísal zmluvu do leta 2029.
Autor TASR
Dunajská Streda 9. septembra (TASR) - Gambijský futbalista Pa Assan Corr je novou ofenzívnou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda. Devätnásťročný útočník prišiel na Žitný ostrov z estónskeho Paide Linnameeskond a podpísal zmluvu do leta 2029. Účastník Niké ligy predstavil novú akvizíciu v utorok prostredníctvom svojich mediálnych kanálov.
Corr vyrastal v najväčšom klube v Gambii - Real de Banjul. V januári sa presunul do Estónska a zahral si aj kvalifikáciu Konferenčnej ligy, v ktorej strelil dva góly. V najvyššej estónskej súťaži nazbieral v roku 2025 17 štartov a 3 presné zásahy, ďalších 9 gólov pridal v tretej estónskej lige.
„Som veľmi nadšený, že som tu. Svoju úlohu tu vnímam ako skvelú príležitosť, chcem sa čo najviac rozvíjať. Klub do istej miery poznám, keďže DAC už mal gambijského hráča. Viem, že kladú veľký dôraz na rozvoj mladých talentov. Hneď ako som zistil, že klub má o mňa záujem, okamžite som kontaktoval Baja a spýtal sa na jeho názor na klub. O DAC hovoril len dobré veci, čo ma definitívne presvedčilo, aby som ponuku prijal. Vnímam sa ako tímový hráč, v šestnástke sa cítim naozaj dobre, mojou silou sú dostávanie sa k centrom a zakončovanie jedným dotykom. Som relatívne vysoký, takže som strelil niekoľko gólov hlavou, ale napriek tomu je stále priestor na zlepšenie v mojej hre hlavou. Chcem s klubom dosiahnuť ďalšie veľké úspechy. DAC je jedným z dominantných klubov na Slovensku, takmer vždy na stupňoch víťazov. Bolo by pekné vyhrať trofej a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol pozdvihnúť tím na novú úroveň,“ povedal pre klubový web 192 centimetrov vysoký Corr.
K novej posile sa vyjadril výkonný riaditeľ DAC Jan van Daele: „S radosťou vítame v DAC Pa Assana Corra. Naša nová posila je všestranný útočník, medzi ktorého silné stránky patrí hra chrbtom k bránke, udržiavanie lopty a vďaka rýchlosti prelamovanie obrany. Vnímame ho ako vzrušujúci projekt do budúcnosti a veríme, že sa z neho môže stať dôležitý hráč klubu.“
