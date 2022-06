Gamsjägerová vybojovala bronz v K1 na 500 m

Belehrad 26. júna (TASR) - Slovenská rýchlostná kanoistka Lisa Maria Gamsjägerová získala na MEJ v Belehrade bronzovú medailu v disciplíne K1 na 500 m v kategórii do 23 rokov. Dosiahla čas 1:50,416 min a za víťaznou Poľkou Helenou Wisniewskou zaostala o 1,290 s.



Gamsjägerová vybojovala pre Slovensko druhý cenný kov na podujatí. Pridala sa k juniorke Bianke Sidovej, ktorá v sobotu získala striebro v K1 na 1000 metrov. Následne zasadla aj do K4 a spoločne s Katarínou Pecsukovou, Dagmar Čulenovou a Marianou Petrušovou obsadili 4. miesto na trati 500 m. Za víťaznými Poľkami zaostali o 2,717 s, od bronzových Talianok ich delilo 1,810 s.



"Som spokojná s výsledkom. Vyšlo to tak, ako som si to naplánovala. Viem, na akej som úrovni a na čom treba ešte popracovať v K1 i v K4," povedala Gamsjägerová pre oficiálny web Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK).