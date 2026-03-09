< sekcia Šport
Ganna ovládol úvodnú časovku na Tirreno - Adriatico
O 22 sekúnd zdolal tímového kolegu Thymena Arensmana z Holandska.
Autor TASR
Lido di Camaiore 9. marca (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna ovládol úvodnú etapu pretekov Tirreno - Adriatico, ktorou bola časovka jednotlivcov v okolí Lido di Camaiore. Jazdec Ineos Grenadiers dosiahol na 11,5 km dlhej rovinatej trase čas 12:08 minúty a o 22 sekúnd zdolal tímového kolegu Thymena Arensmana z Holandska. Na treťom mieste skončil s mankom 26 s Nemec Max Walscheid zo stajne Lidl-Trek.
Ganna potvrdil úlohu najväčšieho favorita a naplno predviedol svoje časovkárske kvality. Dvojnásobný majster sveta si už na medzičase v polovici trati vybudoval trojsekundový náskok na priebežne druhého Američanka Magnusa Sheffielda, v druhej polovici svoju jazdu ešte vystupňoval a v cieli mohol sláviť druhé víťazstvo v sezóne. Taliansky šampión už v minulosti vyhral tri zo štyroch otváracích časoviek na Tirreno - Adriatico. Slovensko nemá v pretekoch zastúpenie.
výsledky 1. etapy Tirreno - Adriatico (časovka jednotlivcov, Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 11,5 km):
1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 12:08 min., 2. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +22 s, 3. Max Walscheid (Nem./Lidl-Trek), 4. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) obaja +26, 5. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) +29, 6. Alan Hatherly (JAR/Jayco-AlUla) +30, 7. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +31, 8. Ethan Hayter (V.Brit./Soudal-QuickStep) +32, 9. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +33, 10. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates-XRG) +36
