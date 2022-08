Ganna predĺžil spoluprácu s Ineosom do roku 2027

Londýn 3. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna predĺžil spoluprácu s britským tímom Ineos Grenadiers o ďalšie štyri sezóny do roku 2027.



Dvadsaťšesťročný pretekár prišiel do Ineosu v roku 2019 zo SAE Team Emirates a v jeho farbách dosiahol svoje najväčšie úspechy. Ganna je dvojnásobný majster sveta v časovke (2020, 2021), vyhral šesť etáp na Giro d´Italia, dve na Tirreno-Adriatico a po jednej na Critérium du Dauphiné, SAE Tour a BinckBank Tour. Na konte má aj tri národné tituly v časovke a na dráhe získal zlato na OH v Tokiu v tímovej stíhačke. V dráhovej cyklistike získal aj päť zlatých na MS a dve na ME.



"Odkedy k nám prišiel v roku 2019, vypracoval sa na najlepšieho časovkára na svete. Na konte má dokopy 21 víťazstiev na ceste i olympijské zlato a je pripravený stráviť nasledujúcu fázu svojej kariéry v našom tíme," uviedol Ineos.