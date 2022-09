Ganna sa pokúsi prekonať svetový rekord v hodinovke na dráhe

Grenchen 16. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna sa v októbri pokúsi prekonať svetový rekord v hodinovke na dráhe. Predstaví sa na ovále vo švajčiarskom Grenchene, kde v auguste stanovil nové maximum Brit Daniel Bigham. Inžinier Gannovho tímu Ineos Grenadiers odjazdil 55,548 km.



"Bude to hodina čistého utrpenia. Som zvedavý, ako to moje telo zvládne. Skutočne to otestuje moje fyzické aj mentálne limity," povedal 26-ročný Ganna pre agentúru AFP. V nedeľu zabojuje na MS v cestnej cyklistike v Austrálii o obhajobu titulu v časovke jednotlivcov.