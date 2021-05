Ganna vyhral úvodnú etapu Giro d'Italia, Sagan obsadil 51. miesto

Výsledky 1. etapy (individuálna časovka na 8,6 km, Turín - Turín):

1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 8:47 min,

2. Edoardo Affini (Tal./Jumbo-Visma) +10 s,

3. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +13,

4. Joao Almeida (Port./Deceuninck-QuickStep) +17,

5. Remi Cavagna (Fr./Deceuninck-QuickStep) +18,

6. Jos van Emden (Hol./Jumbo-Visma) rovnaký čas,

7. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-QuickStep) +19,

8. Max Walscheid (Nem./Qhubeka Assos) rovnaký čas,

9. Matthias Brändle (Rak./Israel Start-Up Nation) +22,

10. Gianni Moscon (Tal./Ineos Grenadiers) +23, ...

51. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +41



Turín 8. mája (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna zvíťazil v úvodnej etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia a ako prvý si obliekol ružový dres pre lídra celkového poradia. Jazdec stajne Ineos Grenadiers zvládol 8,6 km dlhú individuálnu časovku so štartom a cieľom v Turíne za osem minút a 47 sekúnd. Na druhom a treťom mieste skončili pretekári tímu Jumbo-Visma, druhý bol ďalší Talian Edoardo Affini s mankom desať sekúnd, tretí skončil Nór Tobias Foss (+13 s). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil 51. miesto so stratou 41 sekúnd.Dvadsaťštyriročný Ganna tak pokračuje v úspešnom ťažení z vlaňajšej sezóny. Majster sveta v tejto disciplíne vyhral minulý rok všetky tri individuálne časovky na Gire a pridal jeden triumf aj v klasickej etape.citoval ho portál cyclingnews.com.Ganna vyhral od vlaňajšieho augusta do februára 2021 všetkých osem časoviek, na ktorých štartoval. Jeho séria sa však zastavila v marci na Tirreno - Adriatico a následne nevyhral ani dve časovky na pretekoch Tour de Romandie.povedal.Z hlavných kandidátov na celkové prvenstvo dosiahol najlepší čas Portugalčan Joao Almeida. Jazdec stajne Deceuninck-Quick Step, ktorý vlani nosil dva týždne ružový dres, obsadil štvrté miesto so stratou 1ý sekúnd na víťaza. Jeho tímový kolega a ďalší z veľkých ašpirantov na triumf Remco Evenepoel skončil siedmy s mankom 19 s. Dvadsaťjedenročný Belgičan štartuje na Giro po deväťmesačnej pauze od vážneho pádu vlani v auguste na Okolo Lombardska. Brit Simon Yates (Team BikeExchange) obsadil 37. miesto (+38 s) a Kolumbijčan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) skončil na 40. priečke (+39 s). Peter Sagan sa snažil o čo najlepší čas, v cieli zaostal za víťazom o 41 sekúnd, čo mu stačilo na 51. miesto a rovnaké mu patrí aj v celkovom poradí. Tridsaťjedenročný Slovák mal priemernú rýchlosť 54,507 km/h, víťazný Ganna 58,748 km/h.Nedeľňajšia druhá etapa povedie zo Stupinigi do Novary, ktorá meria 179 km, má rovinatý profil a očakáva sa súboj šprintérov v hromadnom dojazde.