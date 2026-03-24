Utorok 24. marec 2026
Garcia Plaza sa stal novým trénerom Sevilly

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Garcia Plaza začal svoju trénerskú kariéru ako 30-ročný po vážnom zranení

Autor TASR
Sevilla 24. marca (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Sevilla sa stal Španiel Luis Garcia Plaza. Rodák z Madridu nahradí vo funkcii Matiasa Almeydu, s ktorým sa klub rozlúčil v pondelok po sérii neúspešných výsledkov v španielskej La Lige. Klub informoval o zmluve do leta 2027.

Garcia Plaza začal svoju trénerskú kariéru ako 30-ročný po vážnom zranení. Odvtedy dokázal s Levante a aj s Mallorcou postúpiť do La Ligy a medzitým bol aj trénerom Getafe, kde strávil necelé tri roky. Dovedna viedol tímy z tamojšej najvyššej súťaže v 229 dueloch. Naposledy bol na lavičke Deportiva Alaves, kde skončil v decembri 2024. Okrem Španielska má za sebou aj pôsobenia v Číne, Saudskej Arábii či Spojených arabských emirátoch.

Andalúzania figurujú v tabuľke až na 15. mieste s náskokom troch bodov na zostupovú 18. priečku.
