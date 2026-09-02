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Garcia prežíval odchod z Betisu emotívne: Dúfam, že sa vrátim
Španielsky Real Betis sa rozlúčil s 20-ročným odchovancom Pablom Garciom, ktorý zamieril do konkurenčného Racingu Santander.
Autor TASR
Madrid 2. septembra (TASR) - Španielsky Real Betis sa rozlúčil s 20-ročným odchovancom Pablom Garciom, ktorý zamieril do konkurenčného Racingu Santander. Odchod zo sevillského futbalového klubu vnímal španielsky krídelník emotívne.
Keď mal Garcia päť rokov, prišiel do Realu Betis. Po svojom prestupe a rozlúčke s fanúšikmi mal tento profesionálny futbalista slzy v očiach. Garcia si vypratal svoju skrinku a chcel, aby ho jeho matka, ktorá tiež plakala, odviezla autom do tmy. Keď sa ho reportéri pýtali na jeho prestup, Garcia zo seba sotva dostal slovo. Videá z tejto situácie sa na sociálnych sieťach stali virálnymi.
Garciu v utorok v posledných hodinách prestupového obdobia predali za 5,5 milióna eur do tímu nováčika La Ligy. Jeho otec opísal situáciu rozhlasovej stanici Cope. „Videli ste toho chlapca? Prechádzame ťažkým obdobím. Ale keď raz začne s tréningom, bude pre Racing dávať všetko,“ povedal Ramon Garcia podľa agentúry DPA. To, že jeho syn vôbec čelil možnosti zmeny pôsobiska, vyšlo najavo až v utorok popoludní. „Bolo to veľmi neskoro. Uprostred popoludnia sa objavila táto možnosť a veľmi dlho sme čakali, kým bolo všetko v poriadku,“ pokračoval otec Pabla Garciu. Jeho syn bol na vážkach, či s prestupom súhlasiť. „Bolo to rozhodnutie, či zostať tu a pozrieť sa, koľko minút dostane. Alebo nájsť spôsob, ako viac hrať a opäť si užívať futbal,“ dodal.
Pablo Garcia v tejto sezóne nastúpil iba na tri krátke vystúpenia. V druhom kole však strelil vo Valencii gól a rozhodol o víťazstve 1:0. Celkovo má za andalúzsky klub zatiaľ na konte 33 profesionálnych zápasov. Na letisku už Pablo Garcia opäť našiel svoj hlas. „Dúfam, že sa vrátim, všetci si to želáme. Bolo veľa vecí, ktoré som nemohol ovplyvniť. Kiežby všetko dopadlo tak, ako sme dúfali,“ citovali španielske médiá pravého krídelníka, ktorý sa tak nepredstaví v drese Betisu na Tehelnom poli v ligovej fáze Ligy majstrov proti bratislavskému Slovanu.
Keď mal Garcia päť rokov, prišiel do Realu Betis. Po svojom prestupe a rozlúčke s fanúšikmi mal tento profesionálny futbalista slzy v očiach. Garcia si vypratal svoju skrinku a chcel, aby ho jeho matka, ktorá tiež plakala, odviezla autom do tmy. Keď sa ho reportéri pýtali na jeho prestup, Garcia zo seba sotva dostal slovo. Videá z tejto situácie sa na sociálnych sieťach stali virálnymi.
Garciu v utorok v posledných hodinách prestupového obdobia predali za 5,5 milióna eur do tímu nováčika La Ligy. Jeho otec opísal situáciu rozhlasovej stanici Cope. „Videli ste toho chlapca? Prechádzame ťažkým obdobím. Ale keď raz začne s tréningom, bude pre Racing dávať všetko,“ povedal Ramon Garcia podľa agentúry DPA. To, že jeho syn vôbec čelil možnosti zmeny pôsobiska, vyšlo najavo až v utorok popoludní. „Bolo to veľmi neskoro. Uprostred popoludnia sa objavila táto možnosť a veľmi dlho sme čakali, kým bolo všetko v poriadku,“ pokračoval otec Pabla Garciu. Jeho syn bol na vážkach, či s prestupom súhlasiť. „Bolo to rozhodnutie, či zostať tu a pozrieť sa, koľko minút dostane. Alebo nájsť spôsob, ako viac hrať a opäť si užívať futbal,“ dodal.
Pablo Garcia v tejto sezóne nastúpil iba na tri krátke vystúpenia. V druhom kole však strelil vo Valencii gól a rozhodol o víťazstve 1:0. Celkovo má za andalúzsky klub zatiaľ na konte 33 profesionálnych zápasov. Na letisku už Pablo Garcia opäť našiel svoj hlas. „Dúfam, že sa vrátim, všetci si to želáme. Bolo veľa vecí, ktoré som nemohol ovplyvniť. Kiežby všetko dopadlo tak, ako sme dúfali,“ citovali španielske médiá pravého krídelníka, ktorý sa tak nepredstaví v drese Betisu na Tehelnom poli v ligovej fáze Ligy majstrov proti bratislavskému Slovanu.