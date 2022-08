Garciová do osemfinále v Cincinnati, Raducanuová zdolala Williamsovú

dvojhra - 1. kolo:



Jelena Ostapenková (Lot.-16) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:4, 6:4

Marie Bouzková (ČR) - Cori Gauffová (USA-11) 7:5, 1:0, Gauffová skreč

Simona Halepová (Rum.-15) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:3

Emma Raducanuová (V.Brit.-10) - Serena Williamsová (USA) 6:4, 6:0

Madison Keysová (USA) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:3



2. kolo:



Anett Kontaveitová (Est.-2) - Tereza Martincová (ČR) 3:6, 7:5, 6:4

Caroline Garciová (Fr.) - Maria Sakkariová (Gr.-4) 7:6 (2), 6:7 (6), 6:1





Cincinnati 17. augusta (TASR) - Francúzska tenistka Caroline Garciová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na turnaja WTA v Cincinnati. V 2. kole vyradila nasadenú štvorku Mariu Sakkariovú z Grécka v troch setoch 7:6 (2), 6:7 (6) a 6:1.Bývalá svetová jednotka Serena Williamsová vypadla už v 1. kole, keď podľahla vlaňajšej šampiónke US Open Emme Raducanuovej 4:6, 0:6. Pre Williamsovú to možno bol predposledný zápas v kariére, 40-ročná Američanka minulý týždeň naznačila, že po nadchádzajúcom grandslamovom turnaji US Open (29. augusta - 11. septembra) plánuje ukončiť kariéru.Britská tínedžerka narazí v 2. kole na Bielorusku Viktoriu Azarenkovú.povedala Raducanuová podľa AFP.